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Haberler Gündem F harfiyle başlayan hayvan isimleri: f harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
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F harfiyle başlayan hayvan isimleri

Latin alfabesinin altıncı, Türk alfabesinin ise yedinci harfi olan F harfi; sert ünsüzler arasında yer almaktadır. Tıpkı alfabemizde yer alan diğer ünsüz harflerde olduğu gibi tek başına söylenemeyen, sonuna ilave edilen bir ünlü vasıtasıyla söylenebilen f harfi, dudak ünsüzleri arasında yer almaktadır. Peki, f harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? F harfiyle başlayan kaç tane hayvan var? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

F harfiyle başlayan hayvan isimleri: f harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
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Yapılan bilimseler araştırmalar neticesinde f harfi; her ne kadar kullanım sıklığı açısından düşük dereceli kullanılan harfler arasında yer alsa da bu harfe, birçok ismin ilk harfi olarak rastlamaktayız. Peki, f harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? İşte, f harfi ile başlayan hayvanlar

F Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

1928 yılında kabul edilen ve kullanılmaya başlayan Türk alfabesinde, e harfinden sonra g harfinden ise önce gelen f harfi, birçok isim ve kavramda olduğu gibi hayvan isimlerinin ilk harfi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Balığından sürüngenine, memeli canlılardan kuşlara kadar 50 civarı hayvan isminin ilk harfinde f harfi bulunmaktadır. Bu hayvanlar içinde herkesin aşina olduğu fil ve fare gibi hayvanlar da fregat kuşu gibi daha az bilinen canlılar da yer almaktadır.

F Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Yaklaşık 50 kadar hayvan isminin ilk sesinde, f harfine rastladığımızı daha önce de belirtmiştik. Elbette ki; bu hayvanlar içinde bazıları, insanlar tarafından daha çok bilinmekte ve tanınmaktadır. Biz de bu başlık alında f harfi ile başlayan ve öne çıkan hayvan isimlerini sizler için listeledik. İşte, f harfi ile başlayan hayvanlar

  • Fil
  • Fare
  • Fener Balığı
  • Flamingo
  • Fok Balığı
  • Fındık Kurdu
  • Firavun Kedisi
  • Falkland Tilkisi
  • Fulya Balığı
  • Fırfırlı Kertenkele

F Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

F Harfi ile başlayan hayvan isimleri başlığı altında listelemiş olduğumuz 10 farklı hayvanın birtakım özelliklerinden bahsetmek yerinde olacaktır.

Fil: Afrika’nın Sahra altında ve Güney Asya’da kendine yaşam olanı bulmuş olan filler; otçul hayvanlar olup genellikle 10 ile 12 ton arasında bir ağırlığa sahiptir. Gayet iyi yüzebilen ve karadaki ortalama hızları da 6 km’ye kadar varabilen fillerin ortalama ömürleri ise 70 yıl civarındadır.

Fare: Kemiriciler sınıfının bir üyesi olan fare; hızlı hareket etmesi ve neredeyse tüm dünyaya yayılmış olmasıyla dikkat çekmektedir. Tahıllar, kökler ve böcekler ile beslenen farelerin ortalama yaşam süreleri ise 2 ile 3 yıl arasında değişmektedir.

Fener Balığı: Türkiye sularında Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi’nde de görülen Fener balığı; yassı bir vücut yapısına ve büyük bir kafaya sahiptir. Ortalama olarak 40 ile 60 cm boyutlarında olan bu balık türü, yüzeyden ziyade suların derin kısımlarında yaşamaktadır.

Flamingo: Gerek Türk edebiyatında gerekse de günlük kullanımda “allı turna” olarak bahsettiğimiz flamingolar; uzun ve ince bacaklar ile ince bir boyuna sahip olan bir kuş türüdür.

Fok Balığı: Soğuk ve ılıman deniz kıyılarında yaşayan foklar, etçiller ailesinin bir üyesidir.

Fındık Kurdu: Yumurta bırakarak ve beslenerek fındıklara zarar vermesiyle bilinen bu böcek türü, 6 ile 7 milimetre boyutlarındadır.

Firavun Kedisi: Sfenks ya da Mısır kedisi olarak da bilinen bu kedi türü, dünyada az sayıda bulunan tüysüz kedi türlerinden bir tanesidir.

Falkland Tilkisi: Köpekgiller familyasının bir üyesi olan bu vahşi köpek türünün nesli tükenmiştir.

Fulya Balığı: Gövdesi disk şeklinde olan ve 100 kg civarı ağırlıklara ulaşabilen fulya balıkları, Hint ve Atlas okyanusları ile Akdeniz’de yaşamaktadırlar.

Fırfırlı Kertenkele: Kuzey Amerika ve Güney Yeni Gine’de yaşayan bir kertenkele türüdür.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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