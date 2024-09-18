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        Fabrika patlamasında flaş gelişme! 7 kişi ifadeye çağrıldı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli ifadeye çağrıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 21:48 Güncelleme: 18.09.2024 - 21:48
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        Fabrika patlamasında flaş gelişme!
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        İHA'nın haberine göre; Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

        Patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

        7 ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRILDI

        Fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli ifadeye çağrıldı. Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamayı araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.

        Patlamanın sebebini bulmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüphelinin Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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