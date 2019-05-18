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Fabrikasında esrar üretip satmaya kalktı!

DHA

Uşak'ta sahibi olduğu deri fabrikasında özel düzenekle ürettiği esrarı, alıcı gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan Mahmut T. (28) suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin otomobili ve fabrikasında toplam 1 kilo 520 gram kubar esrar ele geçirildi

fabrikada esrar üretti

Uşak'ta, bir ihbarı değerlendiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir deri fabrikasının sahibi olan Mahmut T.'nin (28) esrar sattığını belirledi. Bunun üzerine hareket geçen jandarma, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından alıcı gibi davranarak, Mahmut T. ile bağlantıya geçti. Jandarma görevlileri, öğle saatlerinde Mahmut T. ile önceden belirlenen bir noktada buluşup, Merkez ilçeye bağlı Yapağılar köyüne gitmek üzere yola çıktı.

ÜRETİM TESİSİ KURMUŞ

DHA'da yer alan habere göre Mahmut T.'nin otomobili, Yapağılar köyü yakınlarında durduruldu. Jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, 690 gram kubar esrar ele geçirildi, Mahmut T., gözaltına alındı. Mahmut T.'nin deri fabrikasında yapılan aramada, esrar üretimi yapılan, içinde çok sayıda saksı, ışık ve ısı kaynakları, havalandırma sistemi, vantilatör ve dijital sıcaklık ölçen cihazlar bulunan özel bir oda tespit edildi.

BİR DE TABANCA BULUNDU

Bu odadaki aramada da 830 gram kubar esrar ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Mahmut T., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

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