Facebook mesajlaşma servislerini birleştirmeyi planlıyor

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Facebook, sahibi olduğu Instagram, Whatsapp ve Messenger'ın mesajlaşma servislerini birleştirmeyi planladığını açıkladı.
Üç platform da ayrı uygulamalar olarak kalmaya devam edecek olsa da platformlar birbirine entegre olacak ve üç uygulama arası mesajlaşma ve mesaj taşıma mümkün olacak.
Facebook BBC'ye yaptığı açıklamada "uzun sürecin henüz başında" olduklarını açıkladı.
İlk olarak New York Times'ın duyurduğu planın Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in şahsi projesi olduğu tahmin ediliyor.
Tamamlandığında, Facebook kullancıları WhatsApp hesabı olan kişilerle doğrudan mesajlaşabilecek. Bu şu an için, uygulamaların ortak bir tabanı olmadığı için mümkün değil.
New York Times, üç ayrı platformu birleştirme çalışmalarının başladığını ve bu yıl sonunda ya da gelecek yıl başında tamamlanmasının planlandığın bildirdi.
Zuckerberg'in "birleşme" planını, uygulamaları daha "faydalı" hale getirmek ve kullanıcıların bu uygulamalarda harcadıkları zamanı artırmak için uygulamaya geçirmek istediği belirtiliyor.
Teknoloji haberleri veren The Verge'den Makena Kelly, Facebook'un üç platformu birleştirerek Google'ın ve Apple'ın mesajlaşma servisleriyle daha etkili rekabet edebileceğine dikkat çekiyor.
BBC'nin teknoloji muhabiri Chris Fox ise bu sayede Facebook'un üç platform arasında veri paylaşımı yapabileceğini ve bunun kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam çalışmalarını kolaylaştıracağını belirtiyor.
Facebook açıklamasında "Yapabileceğimiz en iyi mesajlaşma deneyimi inşa etmek istiyoruz. İnsanlar hızlı, basit şekilde, güvenilir ve gizli şekilde mesajlaşma istiyor. Mesajlaşma servislerimize uçtan uca kriptolamayı getiriyor ve kullanıcılarımızın arkadaş ve ailelerine ulaşmasını kolaylaştıracak yollar üzerinde çalışıyoruz" dendi.
Açıklamada ayrıca sistemin nasıl çalışacağına yönelik olarak yoğun bir "tartışma ve fikir alışverişi" yürüdüğü belirtildi.
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