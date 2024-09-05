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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Fantastik Film Festivali jürisi belli oldu

        Fantastik Film Festivali jürisi belli oldu

        3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali uzun metraj jürisi Erkan Kolçak Köstendil, Hande Kara, Beyza Doğuç, Şeref Atak Derin Derman, Piotr Niemyjski Timur Gavrilenko yer alıyor. Jüri başkanlığını ise başarılı yönetmen Erdem Tepegöz üstleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:00
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        Fantastik Film Festivali jürisi belli oldu
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        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen, 3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival Kurucu İdari Direktörü ve Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği Başkanı Filiz Dağ’ın yönetiminde düzenlenecek olan festivalin, uzun metraj jüri üyeleri belli oldu.

        Erkan Kolçak Köstendil
        Erkan Kolçak Köstendil

        Yıldız İsimler Jüri Koltuğunda Yer Alacak

        Uzun metraj jüri koltuğunda başarılı oyunculuğuyla geniş hayran kitlesine sahip Erkan Kolçak Köstendil, sinema yazarı Hande Kara, müzik dünyasında yapay zekâ çalışmalarıyla tanınan Beyza Doğuç, edebiyatın derinliklerinde özgün bir yer edinmiş yazar Şeref Atak ve bilimkurgu alanındaki akademik başarısıyla dikkat çeken Derin Derman, Lek wysokosci (2011), Obce cialo (2014), Eter (2018) ve bilimkurgu filmi Arc (2020) ile tanınan Polonyalı görüntü yönetmeni Piotr Niemyjski ve “Sputnik” (2020), “Omut” (2022) gibi gişe rekortmeni filmlerden sanat filmlerine kadar sektörün önde gelen projelerinde çalışan Timur Gavrilenko yer alıyor. Jüri başkanlığını ise başarılı yönetmen Erdem Tepegöz üstleniyor.

        Erdem Tepegöz
        Erdem Tepegöz

        Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Sanat Yönetmenleri, Jüri Sürecini Anlatıyor

        Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali sanat yönetmeni Balım Tanrıöver ve Gizem Ertürk jüri süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tanrıöver, “Bilimkurgu sanatın pek çok farklı alanını buluşturan bir tür. Sinema ile olduğu kadar edebiyat ile de güçlü bağları var. Hatta türün en iyi uyarlamaları kitap uyarlaması oluyor genelde. Bunun yanı sıra müzik de bilimkurgunun yakın ilişkide olduğu dallardan. Dolayısıyla jüri üyelerimizi oluştururken bu zengin çeşitliliğinin yetkin isimleriyle buluşma heyecanı içinde oluyoruz.” dedi.

        Filiz Dağ
        Filiz Dağ

        Filiz Dağ yönetiminde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleşecek 3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’ne dair tüm gelişmeleri ve güncel haberleri https://us3f.com/ adresinden takip edebilirsiniz.

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