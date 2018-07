Ubisoft, 17 Temmuz 2018’de yayınlanacak olan Far Cry 5: Lost on Mars‘ı duyurdu. Lost on Mars, esrarengiz maceralarıyla Far Cry 5 Season Pass kullanıcılarını Mars’ta, uzaylıların karşısına çıkarıyor. Lost on Mars DLC’si, Gold Edition ve season pass oyuncuları da dahil olmak üzere satın alınabiliyor.

Lost on Mars’ta Nick Rye, Hope County’den kızıl gezegene ışınlanarak yakın arkadaşı Hurk’e, dünyaya olabilecek uzaylı istilasını engellemek için yardım etmeye gidiyor. Bu macera oyunculara, Blaster of Disaster, Hellfire ve Morphinator içeren yeni uzaylı cephaneleri ile çapraz araç takımları içeren Space Jets sunacaktır. İnsanlığın geleceği oyunun en kötü şöhretli kiralık silahların ellerinde olacak.

Ek olarak, tüm Far Cry 5 oyuncuları Mars temasına Far Cry Arcade üzerinden erişebilecekler. Harita üreticileri bu temayı haritalarına entegre edebilir veya yeni bilim kurgu temalı haritalar oluşturabilirler. İlerde gelecek olan içerik temaları da Far Cry Arcade üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir olacaktır. Lost on Mars DLC’sini indirenler, yeni silahlar olan; Obliteratorrrr, Taser Phazer Annihilazer, Nerve Reaper, Grape Popper ve Hellfire’ı Hope County’den Project at Eden’s Gate’e kadar kullanabilecekler.

Ağustos ayında Far Cry 5'e zombiler gelecek!

Far Cry 5 oyun DLC paketlerinden – Dead Living Zombies – Ağustos’ta sizlerle olacak . Ek temalar geldikçe, harita geliştiricileri bunları haritalarına ekleyebilecekler veya daha benzersiz haritalar ortaya koyabilecekler. Maceralar, season pass ya da bağımsız DLC paketi olarak elde edilebilecekler, yeni paket temaları geldikçe tüm Far Cry Arcade oyuncuları tarafından erişilebilecekler.