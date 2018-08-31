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Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, çifte, mekan çıkışında arkadaşları Taner Ölmez ve bir süredir birlikte olduğu Ece Çeşmioğlu eşlik etti. Grup, sokakta yürürken, neşeli halleriyle objektiflere böyle takıldı.