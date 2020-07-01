Faranjit nedir, Faranjit belirtileri nelerdir, Akut faranjit belirtileri nelerdir, Faranjitte evde tedavi yöntemi nelerdir, Kronik Faranjit belirtileri nelerdir, Faranjit nasıl tedavi edilir, Faranjitte antibiyotik tedavisi nasıl kullanılır. Gibi soruları cevaplayacağız.
Faranjit Nedir?
Faranjit boğaz iltihabını tanımlayan genel toplu bir terimdir. Özellikle 4 ve 7 yaş arası çocuklarda çok sık görülmektedir. 1 yaşın altındaki bebeklerde ise nadiren görülür ve belirtileri hastalığın nedenlerine göre değişiklik gösterir. Bakterilerin neden olduğu faranjitte belirtiler daha ağır görülmektedir. Birçok Faranjit Vakası birkaç gün içinde kendiliğinden düzelebilir fakat birçoğu da var ki antibiyotiklerle geçmektedir.
Faranjitin belirtileri nelerdir? Akut faranjit belirtileri?
Faranjitin belirtileri hemen hemen herkes de aynı etkiyi gösterir. Eğer genelleme yapacak olursak belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:
- Yutkunurken veya konuşurken boğazda zorlanma
- Boğaz ağrısı
- Boğazda şişmiş bezeler
- Bademciklerde kızarıklık
- Sesin kısılması
- Boğazın arka tarafında oluşmuş olan gri lekeler
Kronik faranjit belirtileri nelerdir?
Hemen hemen akut farenjite benzetilmektedir. Belirtileri neredeyse aynıdır, Kronik Faranjit belirtileri de şu şekilde sıralayabiliriz:
- Öksürük
- Boğazda ağrı ve yutkunma güçlüğü
- Ses kısıklığı
- Boğazda bir şey takılmış hissi
- Ses yorgunluğu
- Ateş ve baş ağrısı
- Boğazda gıdıklanma
Faranjit nasıl tedavi edilir?
Hemen hemen herkes de her yaşta görülen faranjitin çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Faranjit bazen kendiliğinden geçebilmektedir. Kendiliğinden geçmeyip daha çok ilerleyen faranjitte antibiyotik şarttır. Eğer faranjitiniz hafif de bunu evdeki yöntemlerle de atabilirsiniz.
Faranjite evde tedavi yöntemi?
Evde kendiniz kolayca uygulayabileceğiniz tedavi yöntemleri vardır Bunlardan bazıları şunlardır:
- Bol miktarda su içmek
- Et ya da tavuk suyuna bol limonlu çorba içmek
- Buhar makinesi kullanmak
- Dinlenmek
- Sirkeli suyla veya tuzlu suyla gargara yapmak
- Ağrı ve Ateş için reçetesiz ilaçlar kullanmak
- Ayrıca boğaz pastili kullanmak
Faranjitte Antibiyotik Tedavisi?
Evde yapabileceğiniz yöntemleri söyledik Şimdi de evde geçmeyip daha ağır olan faranjitin Antibiyotikle nasıl tedavi edilebileceğini sizleri açıklayacağız. Antibiyotik sadece doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Faranjit için doktora gittiğinizde doktorunuz Sizden bazı testler isteyecektir. Faranjitin bakteriden kaynaklı olup olmadığına bakacaktın. Doktorunuz istediğiniz testler bunlara bakacaktır:
- Boyundaki ağrılı bezeler
- Öksürük olmaması
- Bademcikler üzerindeki iltihaplara
- Ateş
Eğer bu belirtilerin üç veya daha fazla olması şeklinde belirtiler varsa doktorunuz size antibiyotik kullanmanızı söyleyebilir.
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