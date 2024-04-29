Farklılık arayanlar için: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sosyete mantısı tarifi

Yumurtalı karışımdan mantıların üzerine sürün. Fırını 170 dereceye ayarlayıp üstü kızarana kadar pişirin. Bu arada üstüne dökülecek sosu için sarımsağı rendeleyip yoğurda ekleyin ve çırpın.

Daha sonra başka bir tavada yağı ısıtıp salçayı içine ekleyin ve 2-3 dakika kavurun. Pişen mantıları fırından çıkarıp servis tabağına alın. Üzerine yoğurdu ve salçalı sosu gezdirip sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!