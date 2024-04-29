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        Haberler Yemek Yapma Farklılık arayanlar için: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sosyete mantısı tarifi

        Farklılık arayanlar için: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sosyete mantısı tarifi

        Hamur işleri, insanlar tarafından çok tercih edilen lezzetlerden biridir. Buna örnek olabilecek bir akşam yemeği alternatifi olan sosyete mantısı, sofranızı süsleyebilir. İşte, sizin için sosyete mantısının tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:29
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        Mantı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Geleneksel mantı tariflerinin yanı sıra farklı lezzetler arayanlar için sosyete mantısı harika bir seçenek olabilir. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz sosyete mantısının yapılışı...

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        SOSYETE MANTISI

        MALZEMELER:

        3 adet yufka

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 adet yumurta

        300 gram kıyma

        1 adet kuru soğan

        1 çay kaşığı tuz

        1 çay kaşığı karabiber

        1 kase yoğurt

        2 diş sarımsak

        2 yemek kaşığı salça

        4 yemek kaşığı zeytinyağı

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        YAPILIŞI:

        Soğanı soyun ve rendeleyip kıymayla karıştırın. İçine tuz ve karabiberini de ekleyip güzelce karıştırın. Bu sırada yufkanızı tezgaha serin.

        4 eşit parçaya bölün. (Daha küçük mantılar isterseniz 6’ya veya 8’e de bölebilirsiniz) Yufkaya sürmek için bir kapta tereyağını eritip ılınmasını bekleyin.

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        Bu aşamada içerisine yumurtayı ekleyip çatalla çırpın. Yağlı yumurtalı karışımı fırçayla yufka parçalarına sürün.

        Yufkaların geniş kısımlarına hazırladığınız kıymalı harcı yerleştirip sıkıca rulo yapın. Ruloyu kendi etrafında döndürerek spiral şekli verin. Pişerken açılmaması için kürdanla tutturup yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

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        Yumurtalı karışımdan mantıların üzerine sürün. Fırını 170 dereceye ayarlayıp üstü kızarana kadar pişirin. Bu arada üstüne dökülecek sosu için sarımsağı rendeleyip yoğurda ekleyin ve çırpın.

        Daha sonra başka bir tavada yağı ısıtıp salçayı içine ekleyin ve 2-3 dakika kavurun. Pişen mantıları fırından çıkarıp servis tabağına alın. Üzerine yoğurdu ve salçalı sosu gezdirip sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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