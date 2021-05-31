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Fas Başbakanı: “Afrika Aslanı Askeri Tatbikatı'nın Batı Sahra’yı da kapsaması Fas’ın egemenliğinin kanıtıdır”

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, bu sene 9 ülkenin katılımıyla Batı Sahra’yı da kapsayacak şekilde planlanan Afrika Aslanı Askeri Tatbikatı'nın bölgede Fas’ın egemenliğinin delili olacağını söyledi.

Fas Başbakanı: “Afrika Aslanı Askeri Tatbikatı'nın Batı Sahra’yı da kapsaması Fas’ın egemenliğinin kanıtıdır”
AA

Başbakan Osmani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afrika’nın en büyük askeri tatbikatı olarak kabul edilen "Afrika Aslanı"nın 7-18 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Tatbikata Fas, ABD, İngiltere, Kanada, Hollanda, Brezilya, İtalya, Tunus ve Senegal'den yaklaşık 10 bin askerin katılacağını aktaran Osmani, 21 ülkeden ise gözlemcilerin hazır bulunacağını ifade etti.

Tatbikatın bir bölümünün ilk kez Batı Sahra’nın en büyük kenti Ed-Dahla yakınındaki Mahbes bölgesinde yapılacağını kaydeden Osmani, "Afrika Aslanı Askeri Tatbikatı'nın Batı Sahra’yı da kapsaması Fas’ın egemenliğinin kanıtıdır." ifadesini kullandı.

İlk olarak 2007'de Fas ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği Afrika Aslanı Askeri Tatbikatı ilerleyen yıllarda gelenekselleşmişti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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