AA

Fas: Filistinlilerin ABD planını zorla kabul etmesi gerekmiyor



Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Filistinlilerin ABD planını zorla kabul etmesi gerekmediğini" belirterek, ülkelerinin bu konuda Filistin halkını destekleyeceğini söyledi.

Parlamentonun üst kanadı Danışmanlar Meclisinde Dışişleri, Sınırlar, Ulusal Savunma ve İşgal Altındaki Bölgeler Komisyonu'nda konuşan Burita, "Bir girişim (ABD'nin sözde barış planı) söz konusu. Bunun olumlu olduğunu ve ilk defa iki devletli çözümden bahsettiğini söylememiz gerek. Filistinlilerin bu girişimi zorla kabul etmesi gerekmiyor. Tavırlarını ifade etmek hakları ve Fas da onları bu konuda destekleyecektir." dedi.

Meclis üyelerinden birinin, Fas'ın sözde barış planında takındığı tavrı eleştirmesi ve Filistin'in "Fas'ın öncelikli meselesi" olduğu yönündeki sözleri üzerine Burita, "Fas'ın öncelikli meselesi Batı Sahra meselesidir. Filistinlilerden çok Filistinli olmamız gerekmez." ifadelerini kullandı.

Burita, Filistin yönetiminin, Fas'a sözde barış planındaki tavrından ötürü teşekkür ettiği bir durumda, kendilerinden daha güçlü bir tavrın beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

- Sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.