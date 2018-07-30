Fas Kralı 6'ncı Muhammed, Gazze ile Ürdün'deki Ez-Zateri Kampı'nda kurulan sahra hastanelerinin çalışmasından övgüyle bahsetti.

Kral, tahta geçiş yıl dönümü münasebetiyle El-Huseyme kentinde yaptığı konuşmada, orduya bağlı güçlerin ülke içinde ve dışında, özellikle de Gazze ve Zateri Mülteci Kampı'ndaki sahra hastanelerinde yürüttüğü insani ve sosyal çalışmaları takdir ettiklerini söyledi.

AA'nın haberine göre 6'ncı Muhammed ayrıca, hükümetin 2005'te yoksullukla mücadele için uygulamaya koyduğu ulusal kalkınma programının 3'üncü aşamasının başlatılması ve hükümet ile sendikalar arasındaki sosyal diyaloğun hızlandırılması çağrısında bulundu.

Fas Dışişleri Bakanlığından 28 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Kral 6'ncı Muhammed'in Gazze'de Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin öncülüğünde, cerrahi operasyonların yapılabileceği bir sahra hastanenin kurulması için karar aldığı duyurulmuştu. Fas yönetimi söz konusu adımı, Gazze-İsrail sınırında yaşanan gelişmelerin ardından atmıştı.

Zateri Mülteci Kampı'ndaki sahra hastanesi ise Suriyelilere sağlık alanında destek vermek için 2012'de kurulmuştu.

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