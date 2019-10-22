Karadeniz mutfağından nefis bir fasulye diblesini şiddetle tavsiye ederim. Kavrulmadan her şey çiğden konulduğu için çok hafif ve lezzetli oluyor. Gün masalarınıza da güzel bir seçenek ayrıca. Fasulye diblesi tarifimi mutlaka kaydedin derim.

Fasulye Diblesi İçin Gereken Malzemeler:

1 kg taze fasulye

2 adet kuru soğan

1 adet domates

1 çay bardağı pirinç

1 fincan sıvıyağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Fasulye Diblesi Yapılışı:

Fasulyeleri iyice yıkayıp ayıkladıktan sonra minik minik doğrayın.

Yarısını tencereye alın.

Minik doğradığınız soğanları ve yıkayıp süzdüğünüz pirincin üzerine yayıyoruz.

Kalan fasulyeleri de ekliyoruz.

En üste domatesleri, tuz, pul biber,sıvıyağ ve tereyağını da ekleyip ocağa alıyoruz.

Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyoruz.

Kendi suyu ile pişiriyoruz.

Afiyet olsun.

Fasulye Diblesi Püf Noktası:

Kullanmış olduğunuz tüm sebzelerin taze olmasına dikkat edin.

Fasulyelerin kenar kılçıklarını da alın.

Hiç su eklemeyin.

Kendi suyuyla pişerse daha lezzetli olur.

Ilık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.