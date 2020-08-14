Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK),23 Ağustos'ta düzenlenecek 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ile ilgili önlemleri açıkladı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, önceki günkü yazısında yüzlerce kişinin katılacağı yarışta koronavirüs yayılma riskine dikkat çekerken TMOK konuyla ilgili kapsamlı bir önlem paketi hazırladı. İşte dev yarış öncesi alınan önlemler:

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın işleyişinde tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi kapsamında ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşların duyurduğu tavsiyeler doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

Alınan önlemler ile katılımcıların ve görevlilerin sağlıklarını korumak ve organizasyonun sorunsuz bir şekilde düzenlenmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Aşağıda yer alan maddeler, şu ana dek belirlenen tedbirleri içermekte olup, yarış tarihine dek ek düzenlemeler yapılabilecektir.

• Etkinlik alanı Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’na yüzücüler ve görevli personel dışında kimse alınmayacak, etkinlik seyircisiz ve refakatçisiz olarak gerçekleştirilecektir.

• Etkinlik alanında yiyecek – içecek stantları açılmayacak, yalnızca yüzücülere su dağıtımı yapılacaktır.

• Etkinlik alanına giriş için bariyerleme sistemi oluşturulacak, sosyal mesafe kuralları doğrultusunda içeri girişler sağlanacaktır. Her yüzücü kendisini için belirlenen noktalardan ilerleyecek, gerekli işaret ve uyarıları takip edecektir.

• Park girişinde ateş ölçümü yapılacaktır. Ateş ölçümünde riskli görülen yüzücüler, alanda hazır bulunan sağlık ekibine yönlendirilecektir.

• Etkinlikte görev alacak profesyonel personel, güvenlik ve gönüllü ekipleri maske, eldiven ve siperlik ile görev yapacaktır.

• Önceki yıllarda 2 günde gerçekleştirilen akreditasyon işlemlerinin 4 güne yayılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 20 Ağustos Perşembe, 21 Ağustos Cuma, 22 Ağustos Cumartesi günleri, saat 10:00 – 19:00 arasında, 23 Ağustos Pazar Günü itibarıyla ise saat 07:00 – 09:00 arasında kayıt masaları faaliyet gösterecektir.

• Kayıt masasında 10 ayrı kanalda sıraya girilmesi sağlanacaktır. Bu kanalların başında ve sonundaki görevlilerin yönlendirmesi ile kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. Kayıt masasındaki işlemler sosyal mesafeye uyularak, temassız olarak gerçekleşecektir. Kayıt bankosu 1 metre uzatılacak, kitler ve çantalar bu alanda teslim edilecektir.

• Kayıt masasında görev yapan kişilerin görev yerleri değişmeyecek, masada 4 gün boyunca aynı kişilerin görev alması sağlanacaktır. Kayıt masasına dışardan farklı kişi ve/veya görevlilerin giriş çıkışı sınırlandırılacaktır.

• Kayıt masalarında verilecek olan sporcu çantalarıyla birlikte maske, sporcu el kitabı ve COVID-19 bilgi notları da temin edilecektir.

• Sporcu çantaları alanda hazırlanacak, çantalar özel olarak dezenfekte edilecek ve kayıt masasının açılacağı 20 Ağustos Perşembe gününe dek hijyenik ortamda muhafaza edilecektir.

• Parkur tanıtım turu yapılmayacak, parkur tanıtım videosu online olarak paylaşılacaktır.

• Önceki yıllarda düzenlenen gösteri yüzüşü Show Swim 2020 yarışında yapılmayacaktır.

• Parkta kurulacak dev ekranda, sık sık sosyal mesafe ve COVID-19 ile ilgili önlemler, parkur ve yarış bilgilendirme videoları yayımlanacaktır.

• Etkinlik alanının birçok noktasına tek kullanımlık malzemeler için çöp kutuları yerleştirilecektir.

• Sporcu alanına girişte ikinci kez ateş ölçümü yapılacaktır. Sporcu alanı bu yıla özel olarak 1000m² daha genişletilmiştir.

• Sporcu teknelerine biniş öncesinde yapılan ısınma hareketleri sosyal mesafeye göre düzenlenecektir.

• Yüzücülerin mayolarını içine giymiş olarak gelmeleri gerekmektedir. Bu şekilde gelmeyen yüzücüler için önceki yıllarda kurulan soyunma çadırları yerine bu yıl tek kişilik soyunma kabinleri kurulacaktır.

• Soyunma kabinleri her bir yüzücünün kabini kullanımının ardından dezenfekte edilecektir. Tuvaletlerin bulunduğu alan genişletilecek, hijyen kurallarına uygun olarak kullanılabilecek hale getirilecektir.

• Vestiyer alanı 3 bin çantalık kapasiteye sahip olacak, bone numaralarına göre 3 ayrı noktadan çantaların teslim edilmesi sağlanacak, teslim alınan çantalar dezenfekte edilecektir.

• Tekne sayısı sosyal mesafeyi koruma amaçlı olarak 3’e çıkarılmıştır. Sporcu teknelerine, İl Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından belirlenen 1100 kişilik sınırın altında olacak şekilde, yaklaşık 700 kişinin binmesi sağlanacaktır.

• Sporcu teknelerine binişlerde 4 ayrı dedektörle kontrol kanalı açılacak, katılımcıların sosyal mesafeye göre sıraya girmesi sağlanacaktır. Bu alanda sosyal mesafe kurallarına göre çip, kıyafet ve bone kontrolleri yapılacaktır.

• Sporcu teknelerine binişler bone rengi ve numaralarına göre yapılacak ve katılımcılar önceden kapasitesi belirlenmiş salonlara alınacaktır.

• Sporcu teknelerinde belirlenen her salondan sorumlu görevliler kontrolü sağlayacaktır.

• Sporcu teknelerinde, tek kullanımlık malzemeler için çöp kutuları yer alacak, yarışa başlamadan hemen önce malzemeler bu kutulara atılacaktır.

• Yarışı bitiren yüzücüler havlularını temassız şekilde, çiplerini iade ederek alacaktır.

• Havlu masalarının önünde kurulacak bariyer ile sosyal mesafe sağlanacaktır. Havlular daha önce dezenfekte edilmiş şekilde poşetlerde teslim edilecektir.

• Havlu masasının yakınına konumlandırılacak çöp kutularına havluların içinde teslim edileceği poşetler atılacaktır.

• Önceki yıllarda verilen duş imkânı 2020 yarışında sağlanmayacaktır.

• Yarışta katılımcıların elde ettiği sonuçlar, etkinlik alanına kurulacak dev ekranda ilan edilecektir.

• Madalya töreni sosyal mesafe korunarak temassızlık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

• Önceki yıllarda yarış ardından yapılan sertifika dağıtımı, 2020 yarışında yapılmayacaktır. Sertifikalar yüzücülere e-posta ile iletilecektir.