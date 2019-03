Habertürk yazarı Fatih Altaylı Habertürk TV'de Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Spor Saati programında spor gündemini yorumladı.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI

"GALATASARAY NİYE KAZANDI? FUTBOLCULAR HAKEME KIZIP TEMPO ARTIRDIĞI İÇİN"

Galatasaray'ın 5-0 kazandığı Antalyaspro maçıyla ilgili konuşan Altaylı, "Maç 1-0 iken Antalya: 5 - Galatasaray: 1 olabilirdi. Olmamasının sebebi Muslera. 3 kesin olurdu. İlk yarıyı Antalya 3-1 önde kapayabilirdi rahatlıkla ama Galatasaray'ı Allah korudu. Sonrasında Galatasaray niye kazandı biliyor musun? Arda Kardeşler iğrenç bir hakem olduğu için... Hakem çok kötüydü. Galatasaray, Onyekuru'nun pozisyonundan sonra oynamaya başladı. Kim 10, kim 8 numaraydı anlamadım. İlk yarıda başıboş bir Galatasaray, 1 gol attıktan sonra 1 golün üstüne yatmaya çalıştı. Rakip de Antalyaspor... Kalesinde atak üstüne atak görüyor niye? Çünkü Galatasaray'ın hiçbir taktiği, anlayışı, hiçbir futbol anlayışı, mantalitesi yok! Savunmaya çekilmiş, en ufak preste kaybedilen toplar, abuk subuk paslar, çıkarılamayan, orta sahayı geçirilemeyen toplar..." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRE RAĞMEN FARK ATTILAR"

Galatasaray-Antalyaspor maçıyla ilgili konuşmayı sürdüren Altaylı, "Galatasaray tempoyu artırarak? Tempoyu da futbolcular, hakeme kızdığı için artırdılar. Onyekuru'nun faul pozisyonundan sonra... Taktik maktik bıraktılar ve dediler ki 'Biz, bize verilen taktiğin ya da verilemeyen taktikten öte bir takımız' Galatasaray, tempoyu artırdığında rakibini parçalayan bir takım! Tempoyu artır, o zaman yenilirsen yenil. Arkada al gülüm ver gülüm böyle bir futbol var mı? Bir seyirciler iki de futbolcular... Teknik direktöre rağmen fark attılar" ifadelerini kullandı.

"DIAGNE'Yİ BESLEMİYORSAN NASIL GOL ATACAK?"

30 gün sonra gol atan Mbaye Diagne'nin performansını değerlendiren Altaylı, "Bundan sonra da toparlanmaz. Galatasaray, Diagne'yi niye aldı? Niye durduk yerde 10 milyon Euro verdi? Sorumlu bir Galatasaray yönetimi ve sorumlu bir teknik direktör, 'Ben takımımı bu oyuncuya göre oynatmam' ve 'Biz bu saatten sonra bu paraya forvet almayız' diyen bir yönetim lazımdı. Diagne evet gol attı ama kaç kez topla buluştu? Bir tane Emre Akbaba'dan hatırlıyorum. Bu adamı beslemiyorsan nasıl gol atacak? Bu oyun, Diagne'nin gol atmasına yönelik değil! Diagne de kötü oynuyor... Galatasaray illa Diagne'ye uygun oyun oynamalı demiyorum ancak madem öyle oynamayacaktın o zaman neden 10 milyon Euro'yu sokağa attın" yorumunda bulundu.

BELHANDA'NIN PERFORMANSI

"TARAFTARIN KÜFRETTİĞİ GÜNLERDEN HIZLA UZAKLAŞTI VE BAŞKA BİR BELHANDA'YA DÖNÜŞTÜ"

Galatasaray'da son 6 maçında 7 gole doğrudan katkı sağlayan Belhanda'nın formunu yorumlayan Altaylı, "Taraftarın küfrettiği günleden hızla uzaklaştı ve başka bir Belhanda'ya dönüştü. Belhanda'yla birlikte Feghouli de yükselişe geçti ama bu Galatasaray'a iyi futbol olarak geçmiyor. Ancak anlık patlamalarda Galatasaray'a katkısı olduğunu söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

"HAH TAMAM OLDU' DİYORSUN SONRA ESKİ TAS ESKİ HAMAM"

Fatih Terim'in formsuz olup olmadığı sorusu üzerine konuşan Altaylı, "Sahaya dönmüş herhalde ama bilmiyorum takımda paralar mı ödenmiyor bilmiyorum. Takımda genel bir problem var. Beşiktaş'ta daha büyük problemler var ama daha futbol futbol oynuyor. Beşiktaş'ın ne oynadığını görüyorsun en azından, Galatasaray'da böyle bir şey yok. Bangır bangır oynadığı bir iki maç var, 'Hah tamam oldu' diyoruz ancak sonra eski tas eski hamam." ifadeleriyle yanıt verdi.

"ONYEKURU'NUN FUTBOL ZEKASI EKSİK"

11 gole ulaşan Onyekuru'yla ilgili görüşlerinin değişmediğini dile getiren Altaylı "Onyekuru hala çok top eziyor, hala aynı ancak savunmaya katkısında daha artış vardı. Onyekuru'ya 'Pası doğru zamanda vermek önemli' demek lazım. Ayak yeteneği, sürat var, şu var, bir sürü şey var ama futbol zekası yok. Her seferinde topu alıp imkansızı başarmaya çalışmanın anlamı yok" yorumunu yaptı.

BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY'IN FİKSTÜRLERİ

Şampiyonluk yarışı ve Başakşehir ile Galatasaray'ın fikstürlerini değerlendiren Altaylı, "Galatasaray kurtarırsa ikinciliğe dua etsin. Galatasaray'ın kaybedeceği en az 4-5 puan daha var. 9 maçın 2'si beraberlik, 7'si galibiyet diye umduk, 23 puan yapar. Başakşehir, 8 puan da kaybedebilir 9 puan da kaybedebilir ama Galatasaray da maçlarının hepsini kazanmayacak. Hakemler de aklımda var... Başakşehir'in kaybetmesine hakemler çok da fazla izin vermiyor. Bence Galatasaray deplasmanına şampiyonluğu belli olmuş olarak gelebilir Başakşehir. Bence bu senenin şampiyonu Başakşehir olur" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DEKİ HAKEM HATALARI

"HAKEMLER, KİMİN ŞAMPİYON OLMASI GEREKTİĞİ KONUSUNU BELİRLEMİŞ"

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Altaylı, "Şampiyonluk yorumları yapılıyor ya... İkinciliği kurtarın, öpün başınıza koyun. Hiçbir ümidim yok. Zaten izin vermezler. Hakemler bu sene kimin şampiyon olması gerektiği konusunu belirlemişler" dedi.

"HİÇBİR SEZONDA BU KADAR PERVASIZCA OLMAMIŞTI"

Hakem hatalarıyla ilgili konuşan Altaylı, Hüseyin Göçek'in Başakşehir- Fenerbahçe maçı ve Alanyaspor-BB Erzurumspor mücadelesindeki kararlarına dikkat çekerek "Hakemler her zaman belli ölçülerde ediyor, belli ölçülerde etmiyorlar. Bunlar bazı zamanlar oluyor ama bu kadar pervasızca ya da bu kadar açık olduğu... Sadece bu haftaya baktığında aynı hakemin iki farklı takım için biri VAR başında biri sahada verdiği kararlar arasındaki uçurumu gördüğünde diyorsun ki 'Burada iyi niyet yok' diyorsun" ifadelerini kullandı.

Hakem hatalarıyla ilgili yorumlarını sürdüren Altaylı şunları söyledi:

"Bu standart farkının nedenini kimse bilmiyor. Bence hakemler ya da TFF ya da kimse bu standart farkını kullanarak oyun üzerindeki etkinliklerini sürdürmeye çalışıyorlar. VAR, Türk futboluna zerre katkı sağlamamıştır, Türk futbolunu ve zaten rezil olan Türk hakemlerini rezil etmiştir. Rezil olduklarını da artık manşetlerden görüyoruz. Yardımcısına ana avrat küfür eden hakemler... Çürümüş bir noktaya geldi artık hakemler"

FIRAT AYDINUS'A CEZA VERİLMELİ Mİ?

"HÜSNÜ GÜRELİ, BU REZİLLİĞE GÖZ YUMACAK BİR KARAKTER DEĞİLDİR"

Fırat Aydınus'un PFDK'ya sevk edilmesini değerlendiren Altaylı "Normalde verilmesi lazım çünkü kabul edilebilir gibi değil. Bunları bir futbolcu, bir hakeme söyleseydi ne kadar ceza alırdı? 20 yaşında bir futbolcuya ceza veriliyorsa, 40 yaşında kazık kadar hakem de o kadar ceza almalı. Ana avrat, sinkaf, küfür var. Yok yok. Hüsnü Güreli'yle bunların hiçbiri konuşmadım ama edepli, ahlaklı bir adamdır. Müdahaleye bir adam da değildir ancak makamlar ve pozisyonlar, insanı zaman zaman sıkıntıya sokabilir ama Güreli bu denli rezilliğe göz göre göre izin verecek bir karakter değildir. Türkiye'de birçok özerk kurum var ancak bu kurumların başındaki isimler ne kadar karar verebiliyor, Türkiye bunu bir süredir tartışıyor ancak TFF Başkanlığı, Güreli'nin geçim kaynağı değil. O yüzden daha iyi yapabilir diye umuyorum" dedi.

BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULARIN TEZAHÜRATLARI

"FUTBOLCULARDAN BAŞKA TEZAHÜRAT YAPANLARI YOK"

Ersun Yanal'ın Başakşehir maçı sonrasındaki basın toplantısının Başakşehirli futbolcuların "Çok olanlar değil, inananlar kazanır. Siz şampiyon olun, İstanbul'u yakalım" tezahüratlarıyla kesilmesini değerlendiren Altaylı, "Başakşehir'de başak tezahürat yapan yok zaten. Futbolcular, malzemeciler, çaycılar.." dedi.

ERSUN YANAL'IN PERFORMANSI...

"BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖRÜM' DİYE GEZİYORSUN AMA DEĞİLSİN"

Ersun Yanal'ın "Fenerbahçe ikinci yarının lideri olacağız" açıklaması ve alınan 11 puan üzerine konuşan Altaylı, "Şaşırtıcı olan hiçbir şey yok. Böyle olacağını söylemiştik. Ben sadece Fenerbahçe'nin biraz daha tempolu oynayan takım haline geleceğini umuyordum. Onu bile yapamaması, acayip gelmiyor. Fenerbahçe Ersun Yanal ve bu kadroyla devam ederse seneye de bu sonuçları alırlar. Başakşehir maçı özelinde konuşacak olursak Ersun Yanal, kötü teknik direktörlük yapıyor. Bu hafta çıkan takım, Başakşehir karşısına çıkması gereken takım mı? Değişiklikler doğru mu? Maçın ele alınışı diye bir şey vardır, o doğru mu? Her şey yanlış. Ortada 'Büyük teknik dierktörüm' diye geziyorsun ancak değilsin. Her şeyin yanlış. Beşiktaş karşısında 3-0'dan 3-3'e geldin diye sevinebilirsin ancak her hafta olacak diye bir şey yok. Olmayacak da" yorumunu yaptı.

"FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR'E YENİLMEKTEN MUTSUZ DEĞİL. FENERBAHÇE, GALATASARAY ŞAMPİYON OLMASIN DA KİM OLURSA OLSUN NOKTASINDA"

Başakşehir - Fenerbahçe maçını da değerlendiren Altaylı, "Bunu da söylemem lazım, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında verilmeyen bir penaltısı var mı? Var. Fenerbahçe yönetiminden herhangi bir açıklama geldi mi? Biraz iddialı olacak belki ama Fenerbahçe, Başakşehir'e yenilmekten mutsuz değil. Açacak bir şey yok. Fenerbahçe için daha önemli olan Galatasaray'ın şampiyon olmaması. Başakşehir'in şampiyon olması, Fenerbahçe kendi içinde çok sıkıntıya girmez. Galatasaray bir defa daha şampiyon olursa çok sıkıntıya girer. Fenerbahçe, Galatasaray şampiyon olmasın da kim olursa olsun noktasında. Maç sonrasındaki tepksizlikten bunu gördüm. Bu eleştiri değil, haklı da olabilirler. Stratejik açıdan... Ama Başakşehir şampiyon olurken kendilerinin küme düşmesi, çok sıkıntı doğurabilir. Görünüyor bu hissiyat değil. Normalde kıyameti koparırlardı 'Penaltımız verilmedi' diye. Kulüp resmi açıklama yapmasa da biri en azından konuşurdu" ifadelerini kullandı.

1959 VE ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

"VERİLEBİLİR, MAHSURU YOK. ANCAK GALATASARAY'IN YERİNDE OLSAM 4 YILDIZI ATARIM, UEFA VE SÜPER KUPA'YI EKLERİM..."

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasına yönelik açıklamaları üzerine konuşan Altaylı "Hangi şampiyonluklar sayılacak, hangileri sayılmayacak? Çünkü birçok kulübün geçmişlerine bakarsak 110-120 yıllıklar. 1959'dan önce lig değil, ligler var. 1904-1914 arasında İstanbul Ligi var. Sonrasında 1915-1923 arasında Cuma Ligi diye bir lig var. 1923'ten 1951'ye kadar olan Cumhuriyet Ligleri var. Fenerbahçe bunların hangisini alacak? İsteyen istediğini alsın ama ortada bir kargaşa var. Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluğu varsa o zaman diğer kulüpler de alabilir onların da şampiyonlukları var. Bu iş zaten çürük. Beşiktaş 2. yıldızı alırken benzer bir dolap çevirildi ve hakkı olmayan bir şey yapıldı o arada. 1959 öncesi bazı şampiyonluklar sayıldı falan... Kimse fazla gürültü patırtı çıkarmadı. Bence mahsuru yok, Fenerbahçe'ye verilsin. O yıldızların bence bir kıymeti harbiyesi de yok. Mesele yıldızla Federasyon ve takımlar bir araya gelsinler ve hangi liglerin sayılacağı karar verilsin. Ona göre de sayılsın ve isteyen istediğini taksın. Ama bu olursa Galatasaray olarak 4 yıldızı atarım, Süper Kupa ve UEFA Kupası'nı takarım, 'Arkadaşlar bende bunlar var, sizde varsa takın, yoksa takın' derim ve giderim. Zannediyorum bu da Galatasaray'ın hakkı olur" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ISLIKLANMASI VE GÜNEŞ'İN "NAMUSUMUZ, PARADAN DAHA ÖNEMLİDİR" AÇIKLAMASI

Şenol Güneş'in Milli Takım'la anlaşmasına rağmen Beşiktaş'la yolların ayrılmaması üzerine konuşan Altaylı, "Bir sürü şeyler birikip bu bardağı doldurmuş olabilir. Burada net bir açıklama yapılmıyor. Normalde Güneş'in Milli Takım'la anlaştığında Beşiktaş'ın kendisiyle yollarını ayırması gerekirdi iş bu kadar mutsuz yürürken. Anladığım kadarıyla Beşiktaş, tazminat ödemiyor, Şenol Güneş de sözleşmesini feshederek tazminat ödemek istemiyor. Normalde Fikret Orman'la Şenol Güneş'in oturarak tazminatsız, alacaklarının ödenerek yollarını ayırmasıdır" yorumunu yaptı.

Güneş'in ıslıklanmasını da yorumlayan Altaylı, "Bu taraftar denen canlı organizmayı kimse çözememiştir bu dünyada. Beşiktaş taraftarının en sevdiği futbolcu kimdir? Burak Yılmaz'dır. Taraftar, karıncalar gibidir, hafızası yoktur. Karıncaların tek başlarına beyinleri yoktur ancak blok haline geldiklerinde çok doğru şeyler yaparlar. Taraftarlar beyinsizdir demek istemiyorum, öyle anlaşılmasın ama bir araya geldiklerinde başka hale geliyorlar. Ve bu bize özgü de değil, Akdeniz'deki taraftarlar böyle. Bu yüzden de çok garip karşılamıyorum" dedi.