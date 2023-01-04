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'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', Bloomberg HT'de. Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları - Magazin haberleri
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Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şey 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; oyuncu Aydan Şener, müzisyen Tuna Kiremitçi, oyuncu Renan Bilek ve milli jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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