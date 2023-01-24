'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları

Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şeyi 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.
Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; müzisyen Harun Tekin, müzisyen-yazar Melis Danişmend, gazeteci-yazar Zeynep Miraç ve oyuncu Serenay Aktaş oluyor.
Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, yarın akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.
YORUMLAR