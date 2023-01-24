'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları

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HABERTURK.COM

Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şeyi 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; müzisyen Harun Tekin, müzisyen-yazar Melis Danişmend, gazeteci-yazar Zeynep Miraç ve oyuncu Serenay Aktaş oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, yarın akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', 25 Ocak Çarşamba saat 23.10'da Bloomberg HT'de!