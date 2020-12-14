Fatih Altaylı: Çin'den gelen aşıyı olacağım

Aşıların menşei ile ilgili tartışmaların doğru olmadığını ifade eden Altaylı, "Herkesin bayıla bayıla aldığı telefonları da Çin üretiyor" dedi. Altaylı, "Şu ana kadar en fazla denenmiş aşı Sinovac'ın inaktif aşısı. Veriler yayınlanmadığı için en etkili emiyorum ama bana göre en güvenli aşı olabilir çünkü en geleneksel yöntemlerle hazırlandığı için yan etkiler konusundaki bilgilere sahibiz" şeklinde konuştu. Altaylı kendisinin de Çin'den gelecek olan Sinovac aşısını olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine yazdan önce 100 milyon doz aşının alınacağını söylediğini ifade eden Altaylı "Bir aşıdan olan bir başka aşıdan da olabilir. Zaten ne kadar süre koruyucu olacakları henüz belli değil" şeklinde konuştu. İlaçlarla ilgili çalışmalara da değinen Altaylı bu konuda da önemli ve sevindirici gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.

VİRÜSÜN CİNSEL YAŞAMA ETKİSİ

Fatih Altaylı "Bu hastalığa çok dikkat etmek gerekiyor çünkü virüsün kimi nasıl etkileyeceği belli değil. Aşının yan etkilerinden korkanlar asıl virüsün kalıcı etkilerinden korksunlar" sözleriyle uyarırken virüsün cinselliğe olan etkilerine de dikkat çekti. Altaylı virüsün erkeklik ve kadınlık organlarındaki hücrelerde çoğaldığını belirterek "Bu durum da erkeklerde sertleşme sorunu yaratıyor. Erkeğin ürettiği semende bulunuyor ve bu yolla nakledilebileceği ve buralarda uzun süre varlığını koruyabileceği söyleniyor" dedi.