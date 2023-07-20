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        Haberler Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu transfer etti - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu transfer etti

        Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 19:56
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        Karagümrük'e Arjantinli kaleci
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        VavaCars Fatih Karagümrük, Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu transfer etti.

        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kendisine ailemize hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i de kiralayan Fatih Karagümrük, ikinci kaleci transferini yapmış oldu.

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