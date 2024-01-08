Fatih Karagümrük, Dimitrios Kourbelis'i açıkladı!
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladı
Giriş: 08.01.2024 - 19:29 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:29
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan A Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık." denildi.
30 yaşındaki Yunan orta saha, bu sezon Trabzonspor ile sadece 6 maçta forma giydi.