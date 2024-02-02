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        Haberler Gündem Fatih Karahan kimdir? Dr. Fatih Karahan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Fatih Karahan hayatı ve kariyeri

        Dr. Fatih Karahan kimdir? İşte hayatı ve kariyeri

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na 28 Temmuz 2023 tarihinde atanan Dr. Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinde tamamlayan Fatih Karahan 2012-2022 yılları arasında New York Merkez Bankası bünyesinde görev yaptı. Peki, Fatih Karahan kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 23:01 Güncelleme: 02.02.2024 - 23:01
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        Fatih Karahan kimdir?
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        Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlayan Karahan, 2012-2022 yılları arasında New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Bölümü İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları alanında ekonomik araştırma danışmanı olarak sürdürdü. İşte Dr. Fatih Karahan hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        FATİH KARAHAN KİMDİR?

        1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

        2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

        Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

        Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştır.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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