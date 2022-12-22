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Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te ahşap bina yangını
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Fatih'te ahşap binada korkutan yangın

İstanbul Fatih'te 3 katlı ahşap binada, televizyon patlaması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü

Fatih'te ahşap bina yangını
AA

Fatih'te 3 katlı ahşap binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak'taki 3 katlı ahşap binanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; televizyon patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiye görevlilerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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