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Fatih'te bıçaklı kavga! 3 yaralı

DHA

Fatih'te gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan kavgada biri yabancı uyruklu 3 kişi bıçaklandı. Yaşanan kavga sonrası yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına alırken, olay sonrası kavgaya karıştığı düşünülen diğer şüphelileri de yakalamak içinde bölgede çalışma başlattı

Fatih

Olay, gece geç saatlerde İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ragıp Bey Sokak üzerinde aralarında Irak vatandaşlarının da olduğu kimlikleri belirsiz iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Yaşanan kavgada biri Irak vatandaşı olmak üzere 3 kişi bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yaralılardan birisi kanlar içinde Sofular Caddesi'ne doğru yürüdü ve yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastaneye kaldırdı. Sağlık ekipleri Sofular caddesine yürüyen ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişiye de ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşların da bilgisine başvuran polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve etrafında güvenlik kamera çalışması yaptı.

Ayrıca polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği kişiler arasında olduğunu düşündüğü yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme çalışması yaparken, olay sonrası kavgaya karıştığı düşünülen şüphelileri yakalamak içinde bölgede çalışma başlattı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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