Fatih'te metruk binanın balkonu çöktü İstanbul Fatih'te bir süre önce boşaltılmış 2 katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. Şans eseri kimsenin bulunmadığı sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı

Fatih'te daha önce boşaltılmış olan bir binanın balkonu çöktü.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Mesnevihane Sokak'taki 2 katlı boş bir binanın birinci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin bulunmadığı sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.

AA'nın haberine göre; ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, binanın etrafına şerit çekildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.