Fatih'te gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katındaki pideci dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda 4'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; yangın Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir pidecide yangın çıktı.