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        Haberler Gündem Güncel Fatih'te TIR'ın dorsesindeki konteyner alt geçide takıldı | Son dakika haberleri

        Fatih'te TIR'ın dorsesindeki konteyner alt geçide takıldı

        İstanbul Fatih'te alt geçide takılan TIR'ın dorsesindeki konteyner, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 04:35 Güncelleme: 26.06.2025 - 04:35
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        TIR'ın dorsesindeki konteyner alt geçide takıldı
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        Fatih'te Aksaray semtindeki Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde, Yenikapı istikametine ilerleyen TIR'ın dorsesindeki konteyner alt geçide takılarak dorse üzerinde yan döndü.

        Yolu tamamen kaplayan konteyner nedeniyle cadde ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

        Konteynerin kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

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        #Fatih
        #haberler
        #istanbul
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