Şanlıurfa'da silahlı kavgada Iraklı 2 kardeş öldü
Şanlıurfa'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada Iraklı 2 kardeş hayatını kaybetti. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini gözaltına aldı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada Iraklı 2 kardeş hayatını kaybetti.
Evren Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.K. ile Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
AĞIR YARALANAN 2 KARDEŞ KURTARILAMADI
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, iki kardeşi silahla ağır yaraladı. AA'nın haberine göre; Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler, ambulansla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
M.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.