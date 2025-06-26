Şanlıurfa'da silahlı kavgada Iraklı 2 kardeş öldü

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada Iraklı 2 kardeş hayatını kaybetti.

Evren Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.K. ile Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AĞIR YARALANAN 2 KARDEŞ KURTARILAMADI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, iki kardeşi silahla ağır yaraladı. AA'nın haberine göre; Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler, ambulansla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

M.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.