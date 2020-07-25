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Fatih Terim: Bazı arkadaşlara veda edeceğiz

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonunda açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı değişimi işaret etti ve "Birçok kiralık oyuncumuz, değişmesini istediğimiz oyuncumuz var. Galatasaray yine en iyisini yapacaktır" ifadelerini kullandı

Fatih Terim

Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında 90+2'de yediği golle Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamaları şöyle:

"İlk yarı iyi oynamadık, 2. yarı oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirdik. 2-1 öne geçtikten sonra da 4-5 tane net pozisyon bulduk. Son saniye doldurulan bir top, herkesin ortaklaşa hatasıyla gol yedik. Bu sene zaten olmasa şaşardım, illa bir şey oluyor, olmamalıydı. Bizim için beklemediğimiz, istemediğimiz bir şekilde geçti sezon. Sezona kısa bir süre var. Sezonun hesabını yaptık, toplantı yaptık, gerekli düşünceler iletildi. Bu kısa sürede bu seneyi unutup, önümüzdeki sezonu hemen halletmemiz lazım"

"Biz artı, eksiyi, yapılması gerekeni hazırladık. Zamanımız yok, ümit ederim ki en iyi şekilde değerlendiririz. Bu süreçte oyuncularımızın ya da dışarıdan gelecek oyuncuların beklentileri ile kulübümüzün imkanları arasındaki orantıyı iyi ayarlamamız lazım ama Galatasaray imkanları ne olursa olsun yine en iyisini yapacaktır. Birçok kiralık oyuncumuz var, değişmesini düşündüğümüz oyuncularımız var, birçok işimiz var ama zamanımız çok az"

TFF VE MHK'YE TEPKİ!

"Bu sene için bizi mazur görsünler. Pandemi öncesi, sonrası başımıza gelmedik kalmadı, Allah beterinden saklasın. Her türlü şey, ilk 2 maçta bize gereği yapıldı, halledildi. Rize'de Muslera'nın 15. dakikada ayağının kırılmasıyla biz de kırıldık. Oradan geri dönemedik. Muslera sadece bir kaleci değil, çok fazla şey ifade ettiğini de tüm Galatasaraylılar anlamış oldu. Gerek fizik, gerek mental olarak geride kaldık, kalmadığımız zaman da bizi geride bıraktılar"

"6 SANİYE KURALINI HİÇ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

"Hiç gördünüz mü 6 saniye uygulayan ya da 6 ay sakatlıkta tesadüfen üzerine düşüldüğünü. Biz 90 artılarda en çok gol yiyen takım haline geldik. Oyunu domine ettiğimiz için, başımıza gelenleri anlamakta zorlanıyoruz. Galatasaray bunları da kaldıracak güçtedir. Hepimiz işimizin başındayız, iletişim halindeyiz, Allah'ın izniyle güzel şeyler yapacağız. Ekonomik durumumuz zor, bunu kabul etmek lazım"

BAŞAKŞEHİR'E GÖNDERME

"Bugün hangi kulübün, belki birkaç kulübü bir kenara bırakırsak, her kulübün sıkıntıları var. Bazı takımların borcu yok ama genel olarak böyle gidemez. Bunlara rağmen camia ve taraftarın beklentileri yüksektir. Galatasaray, tam değişim noktasındadır"

"BAZILARIYLA VEDALAŞACAĞIZ"

Yeni bir grup sokup, bazı arkadaşlarla vedalaşacağız. Devre arasında yaptığımız bazı şeyleri sezon sonunda da yapmak zorundayız. Bu mali ortam içinde, bazı rakamları, özellikle %67 vergiyi de düşünürsek, bunu karşılamak çok zor. Mantık olarak da, gerçek olarak da zor. Her şeyi düşünerek hem iyi bir takım kuracağız, hem de mali tabloya çok dikkat edeceğiz.

"2 senede 4 kupa kazandık, 34-35 milyon euro da artımız var. Gece gündüz çalışıyoruz ama kolay değil. Bazı gerçekleri kabul edip, bazı oyuncuları göndermek, ona göre transfer yapmak zorundayız. Genç, yetenekli oyuncularla ve bazı tecrübeli oyuncularla ve artı fırsat transferlerine de kapıyı açarak iyi bir karışım yapmak zorundayız"

"'BİLDİKLERİ VARDIR' DESİNLER"

"Galatasaraylılara anlattım, her şeyin farkındalar, bir de benim ağzımdan duysunlar. Başkanımızın da, benim de elimizden geleni yapmak için uğraştıklarını bilsinler. Kim alınırsa alınsın, 'Muhakkak bir bildikleri var' derlerse mutlu olurum. Galatasaray hiçbir zaman ümidini kesmez. Biz söz verdik, buradayız, olmadı, olmamasının sebeplerini de herkes biliyor. Kafamdaki, şartlar ne olursa olsun Galatasaray yener diyen bir seyirci yaratmak benim kafamda var."

"ARDA'NIN TRANSFERİNİ İSTEDİM"

"Başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Arda da bunlardan birisi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz"

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