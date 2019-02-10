Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynadığı Alanya deplasmanında 2 puan bırakan Galatasaray, bugün evinde ağırlayacağı Trabzonspor mücadelesinde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre lider Başakşehir’in kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la berabere kalmasının ardından mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Sarı-Kırmızılı futbolculara, teknik direktör Fatih Terim de uyarılarda bulundu.

Taraftarlarının da desteğiyle 3 puana ulaşıp Başakşehir’le aradaki puan farkını yeniden 6’ya düşürmeyi hedefleyen deneyimli teknik adamın, “Şampiyon olmak istiyorsanız, bu maç çok önemli… Rakibimizin puan kaybettiği haftada nefesimizi enselerinde hissettirmemiz için mutlaka kazanmak zorundayız. Trabzonspor tehlikeli oyunculara sahip olan bir takım… 90 dakika boyunca motivasyonunuzu kaybetmeden savaşmalısınız. Bu maçta puan kaybetme lüksünüz yok” ifadeleriyle öğrencilerine seslendiği kaydedildi.