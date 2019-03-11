Fatih Terim, Diagne'ye sahip çıktı!

Galatasaray, Antalyaspor'u evinde 5-0 yenerek sahasındaki galibiyet serisini sürdürürken teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi yorumlayan Terim, "Kazandığımız için mutluyum ve oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı oyun kalitemiz yukarıda değildi. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Daha zevk verdiler, kendileri de zevk aldılar. Attıklarından fazlasını da kaçırdılar. Antalyaspor da oldukça tehlikeli oldu. Teslim olmadığımız sürece birçok şeyi kazanmamız için sebep yok. Teslim olmadığımız sürece her taraftar oynayabiliriz. Antalyaspor gibi kendi alanında dar duran ve diri bir takımı açmayı başardık. Kenardan ve merkezden etkili olduk. Oyuncularımı kutlarım" ifadelerini kullandı.
"DİAGNE'DEN HERKES GOL BEKLİYOR"
Terim, 2. golünü atan Mbaye Diagne için ise şunları söyledi: "Büyük takımda beklenti yüksek vaziyette oynamak kolay değildir. Hele ki gol için alınmışsanız, baskı altındasınızdır. Şimdi daha çok dikkat çekiliyor, daha çok oyuncuyla önlem alınıyor. Ne yaparsa yapsın,atmadığı zaman baskı içerisinde. Diagne'nin atmasına sevindim. Diagne, ocak ayında geldi kolay değil. Herkes ondan gol bekliyor. Seyirci bekliyor, ülke bekliyor. İnşallah bundan sonra da atar."
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