Öne Çıkanlar
Galatasaray
Futbol
Haberler > Futbol

Fatih Terim: "Her maç en iyi sonucu almak istiyoruz"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın deplasmanda Porto ile oynayacağı maç için Portekiz’e gitti.

02 Ekim 2018 Salı, 12:00 | Güncelleme: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, D Grubu'nda karşı karşıya geleceği Porto maçı için Portekiz’e gitti. Porto’ya hareket etmek üzere sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı’na gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"HER MAÇ EN İYİ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

Havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi'nde her maçın zorlu geçeceği hepimizce biliniyor. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz, hepimizin niyeti bu. Her ne kadar bu maçtan sonra 4 maç daha varsa da, her maç en iyi sonucu almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra Galatasaray kafilesi özel uçakla Porto’ya hareket etti. Zorlu mücadele öncesi Teknik Direktör Fatih Terim ve bir futbolcu bugün TSİ 20.30'da Estadio do Dragao Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılılar son antrenmanını da TSİ 21.00'de yine maçın oynanacağı statta yapacak.

Galatasaray’ın Porto ile yarın TSİ 22.00'de karşı karşıya geleceği mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER