Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i dövdüğünü iddia eden kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun Fatih Terim'den tokat ve yumruk yedikten sonra adli rapor alarak şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Aydoğdu'na tokat vurup yumruk attığını ifadesinde kabul eden Terim, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada talimatla İstanbul'dan ifade verecek.
DHA'nın haberine göre, İzmir Alaçatı'da geçtiğimiz yıl meydana gelen Fatih Terim ile kebapçı Selahattin Aydoğdu kavgasıyla ilgili Fatih Terim hakkında "basit yaralama" suçlamasıyla Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
Davanın iddianamesinde olay şöyle anlatıldı; Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu, Alaçatı şubesi ile Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in ortak olduğu Beeves Alaçatı restoranın arasındaki boş alana tuvalet yaptırdı. Terim'in damadının kardeşi Petek Zeynep Çetin kokular gelmesi üzerine tuvaletin olduğu bölüme paravan yaptırdı. Paravan nedeniyle iki taraf arasında anlaşmazlık çıktı. 14 Temmuz 2017 günü iki işletmenin mülk sahibi Emin Önal ile Selahattin Aydoğdu, Petek Zeynep Çetin'in yanına gelerek paravanı kaldırılmasını istedi. Çıkan tartışmada Emin Önal, Petek Zeynep Çetin'e iddiaya göre 'Paravanı yıkmaz isen ben yıkarım, hepsini başınıza yıkarım" dedi. Çetin de paravanın yıkılması durumda gideceğini belirtti. Önal da 'S.... defolup nereye gidersen git' dedi.
TOKAT VURUP, YUMRUK ATTI
Petek Zeynep Çetin de olayı ağabeyi Ahmet Baran Çetin'e telefonla anlattı. O dönem Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim ile akşam yemeği yiyen Ahmet Baran Çetin durumu kayınpederine aktardı. Selahattin Aydoğdu'yu önce telefonla arayan Fatih Terim, daha sonra damadıyla kebapçıya gitti. Terim buradaki konuşma sırasında Aydoğdu'ya tokat ve yumruk attı. Aydoğdu yaralandığını belirterek hastaneden adli rapor alarak Terim'den şikayetçi oldu.
BİR YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcılık ifadesinde tokat atıp yumruk vurduğunu kabul eden Fatih Terim hakkında Selahattin Aydoğdu'ya karşı "basit yaralama" suçundan 4 aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İki işletmenin mülk sahibi Emin Önal hakkında da Terim'in damadının kardeşi Petek Zeynep Çetin'e 'alenen hakaret ve tehdit' suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
TERİM TALİMATLA İFADE VERECEK
Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi, Fatih Terim'in ifadesinin talimatla alınmasına karar verdi. Fatih Terim'in önümüzdeki hafta İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade vereceği öğrenildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İzmir Alaçatı'da, 14 Temmuz 2017 gecesi çıkan kavgaya, Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in, komşusunun restoranı ile kendi restoranını ayırmak için tam ortayaparavan çekmesi neden olmuştu. Paravanın kaldırılması için şikayette bulunan diğer mekanın sahibi Selahattin Aydoğdu ile Fatih Terim önce telefonda tartışmıştı. Daha sonra Terim, damadı ile Aydoğdu'ya ait Yüzevler Kebapçısı'na gelmiş, taraflar arasında kavga çıkmıştı. Terim, olayın sonrası Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı. Olayın ardından Terim'in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı'daki restoranlarını kapatma kararı almıştı.
Olayın hemen ardından konuşan Aydoğdu, "Buraya geldi şov yaptı. Dükkanımı bastı ama iki dakikada kaçtı" demişti.
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