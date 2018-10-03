Şampiyonlar Ligi grup ikinci maçında bugün Porto deplasmanına konuk olacak Galatasaray’da nefesler tutuldu, maç saati beklenmeye başladı. Devler Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında Lokomotiv Moskova’yı evinde 3-0’la geçen Cimbom, Portekiz’den de iyi bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; BB Erzurum maçının ardından son birkaç gündür Porto’yu incelemeye alan teknik direktör Fatih Terim’in önceliği savunma... Sezon başından beri rakiplerinin özellikle iç sahada hücuma yönelik futbol oynadığını futbolcularına ileten deneyimli çalıştırıcı, ilk olarak gol yememeleri gerektiği konusunda öğrencilerini uyardı. Portekiz Premier Ligi’nde geride kalan 6 haftada sadece 1 yenilgi alarak 2. sırada bulunan Mavi-Beyazlılar’ın, kendi liglerinde iç sahada en çok gol atan takım olduğunu belirten Terim’in, öncelikle rakibin ataklarına karşı önlem alınmasını istediği kaydedildi.

Taraftarının desteğiyle Dragao Stadı’nda etkili bir performans gösteren Porto’ya karşı ilerdeki Garry Rodrigues ve Henry Onyekuru gibi hızlı oyuncularını kullanarak kontrataklarla rakibi yıkmayı planlayan Terim’in, takım savunmasına büyük önem verdiği öğrenildi.

LİNNES’E ÖZEL GÖREV: BRAHİMİ NORVEÇLİ’YE EMANET!

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek olan Vincent Aboubakar’ın ardından Porto’nun en etkili silahına karşı önlem almak isteyen Fatih Terim, sağ bek Martin Linnes’e özel bir görev verdi. Sol kanatta oynayan Yacine Brahimi’nin etkinliğine dikkat çeken İmparator, Norveçli öğrencisine ileriye çok fazla çıkmaması konusunda telkinlerde bulunduğu ifade edildi.

Linnes’in Cezayirli oyuncuyu iyi şekilde savunması halinde Porto’nun hücum ataklarını sekteye uğratacağını düşünen tecrübeli teknik adamın, “Ne olursa olsun, Brahimi’nin peşinden ayrılma... Sana güvenim tam! Hücuma çıkarken arka tarafı sakın boş bırakma... Brahimi’nin orta açmasını ya da içe katetmesini engellersen büyük bir avantaj elde etmiş oluruz” şeklindeki sözleriyle Linnes’i uyardığı bildirildi.

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