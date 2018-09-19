Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularımı, seyircimi tebrik ediyorum. Galatasaray, layık olduğu yerde güzel bir başlangıç yaptı. Allah nasip ederse burada kalmak da istiyoruz. Oyun planımız içerisinde maça iyi başladık. Zaman zaman vites yükselttik.

Oyun içerisinde çok fazla pozisyon bulduğumuz için mutluyum. Çabuk oyuncularımız işi gördüler açıkçası. Az zaman vardı ama 10 kişiyle bu seviyede 2-0'dan 2-2'ye de gelebilirdi. Ama iyi oynadılar, iyi konsantre oldular. Takım bütünlüğünü Şampiyonlar Ligi'ne yakışır şekilde hiç bozmadılar.

Enteresan bir sonuç... Lokomtiv Moskova bu sezon ilk defa bir maçta 3 gol yediler. 7 maçta 5 gol yemiş bir takımdı rakibimiz. 7-8 de pozisyonumuz vardı... Ben keyif alıyorum, herkes alıyordur inşallah."

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