Fatih Terim: "Muslera konusunda gereken yapılır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Fatih Terim: "Muslera konusunda gereken yapılır"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Neftçi Bakü karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, geçen sezon sakatlanan kaleci Muslera'yla ilgili, "Muslera'nın futbolu burada bırakacağını düşünüyorum. Geldiği zaman da, zaten son senesi mukavelesinin, bu mevzu da gündeme gelir ve kulübümüz gerekli şeyi de yapar" dedi

Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Neftçi Bakü maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"PERŞEMBE-PAZAR OYNAMAYA ALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

"Uzun yıllar sonra tekrar Bakü'de olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa yolculuklarına alışık bir takım. Her ne koşulda olursa olsun burada da sonuna kadar mücadele etmek ister. En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. Bu yüzden tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız. Rotasyon konusuna yarın karar vereceğim. Kura ilk çıktığında, bize yabancı olmayan bir yer olduğu için çok mutlu oldum. Azerbaycan, bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer. Cuma sabah İstanbul'da olacağız, belki bir antrenman ve pazar günü maça çıkacağız. Nasip olur turu geçersek tekrar perşembe-pazar oynayacağız. Alışmamız gerekiyor.

3-1'lik neticeyi aldıktan sonra özellikle fiziki durumları hesaba kattığımızda, bazı oyuncularımızı bir sonraki maça veyahut riske ya da sıkıntıya sokmadan almak ve giren oyunculara daha fazla süre verip görmekti amacım oyun değişikliği yaparken. Bir tanesi zaten az oynuyordu, diğeri Mart'tan beri oynanmayan bir ligin oyuncusu Babel. Feghouli de her sezon başında yavaş yavaş ritmini arttıran bir oyuncu, bir sıkıntıya sebebiyet vermek istemedim.

"KENDİ EVİMİZDE GİBİYİZ"

Dışarıda müthiş bir sevgi, şimdi de geldik otelde, kendi evimizde gibiyiz. Saha herkesin kazanmak istediği bir yer olmalıdır. Karşımızda Neftçi'nin komandoları da iyidir, dikkat edeceğiz, herkes kazanmak isteyecek, bundan doğal bir şey olamaz. Neftçi'nin 2 maçını izledim. Bir tanesi son maçı, bir tanesi de elediği maç. Neftçi Karabağ ile Azerbaycan'ın en tehlikeli takımlarından. 3 sezondur bu seviyelerde oynayan bir ekip Neftçi. Son maçta 2-0 mağlup oldular ve enteresandır bu sene 3 maçtır hiç deplasman oynamadılar, bizim maç ile 4 olacak. Önemli oyuncuları var, Mahmudov gibi, Lawal gibi. Bazı oyuncuları da takip ettim, biliyorum. Hayırlısı neyse o olsun, bakalım ne olacak.

Bir kulübümüzle konuşup, belki birkaç maça buraya gelebiliriz, bir kampa gelebiliriz, bir vesile buradaki Galatasaraylıları mutlu etmek için gelmek isteriz. Söz vermiş olayım, onu da yapayım, inşallah yaparız, güzel birkaç gün geçiririz.

"AZERİ OYUNCULARI TAKİP EDİYORUZ"

"Bir Azeri oyuncunun Galatasaray kadrosunda yer alması için ne yapması lazım?" sorusuna cevap veren Terim, "Galatasaray'da oynama isteği, Galatasaray tercihi olması lazım. Biz biliyorsunuz ki çok takım tercihi olunca orada tercih sebebi olmak istemiyoruz, tek takım olmak istiyoruz. Keşke öyle bir şey olsa da başka taraflara bakmasak, seve seve olur. Bizim scout grubumuz burayı da takip ediyor" dedi.

" MUSLERA'NIN FUTBOLU BURADA BIRAKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Muslera'nın ayağının kırılması sonrasında bizim de kırıldığımız ve oradan dönemediğimiz görülüyor. Hiç oraya da dönmek istemiyorum aslında. Ne kırdı, kim kırdı, nasıl... Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası. Kaleciliği, profesyonelliği, hizmeti, insanlığı, Muslera bizim için önemli bir figür. Allah beterinden saklasın diyoruz ve bir an evvel dönmesi için gerek doktorlarımız, gerek kendisi çalışıyorlar. Tabii ki olmasını isteriz ama olmadığı zaman da diğer kalecilerimize güveniyoruz. Gerek Fatih, gerek Okan bizimle devam edecekler ve inşallah aratmayacaklardır. Muslera'nın ayrıca futbolu da burada bırakacağını düşünüyorum. Geldiği zaman da, zaten son senesi mukavelesinin, bu mevzu da gündeme gelir ve kulübümüz gerekli şeyi de yapar. Bu kadar hizmeti olmuş ve olmaya devam edecek bir oyuncuya sahip olduğumuz için kendimizi mutlu addediyoruz.

Geçen sene de gördük ki sahada herkesin sesinin duyulduğu, teşvik edenin olmadığı, korkunun çekincenin olmadığı, hakemin bile dünyanın en rahat insanı gibi hareket ettiği bir ortam gördük geçen sene."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Göztepe, Alper Potuk'la pazarlık halinde
FUTBOLAlper Potuk'un yeni adresi!
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! (16 Eylül)
FUTBOLGolcü için geri sayım!
Serdar Ali Çelikler yazdı: En son Giuliano ile Cisse'ye kalmayın da... | Fenerbahçe haberleri
FUTBOL"En son Giuliano ile Cisse'ye kalmayın da..."
Mehmet Sepil'den 'devam' kararı
FUTBOLMehmet Sepil'den 'devam' kararı
Türkiye'den Avrupa'ya gerçekleşen en pahalı transferler
FUTBOLSüper Lig'den giden en pahalı transferler
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
FUTBOLMHK'dan flaş karar
Galatasaray'da gündem Fernandinho | Transfer haberleri
FUTBOLFernandinho heyecanı!
Kalinic olmazsa Dyego Sousa | Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOLKalinic olmazsa Dyego Sousa
Kulüpler Birliği toplantısı başladı
FUTBOLKulüpler Birliği toplantısı başladı
Altınordu, Beşiktaş’tan Oğuzhan Akgün’ü kadrosuna kattı
FUTBOLBeşiktaş’tan Altınordu'ya gitti!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X