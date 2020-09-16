Fatih Terim: "Muslera konusunda gereken yapılır"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Neftçi Bakü maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"PERŞEMBE-PAZAR OYNAMAYA ALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

"Uzun yıllar sonra tekrar Bakü'de olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa yolculuklarına alışık bir takım. Her ne koşulda olursa olsun burada da sonuna kadar mücadele etmek ister. En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. Bu yüzden tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız. Rotasyon konusuna yarın karar vereceğim. Kura ilk çıktığında, bize yabancı olmayan bir yer olduğu için çok mutlu oldum. Azerbaycan, bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer. Cuma sabah İstanbul'da olacağız, belki bir antrenman ve pazar günü maça çıkacağız. Nasip olur turu geçersek tekrar perşembe-pazar oynayacağız. Alışmamız gerekiyor.

3-1'lik neticeyi aldıktan sonra özellikle fiziki durumları hesaba kattığımızda, bazı oyuncularımızı bir sonraki maça veyahut riske ya da sıkıntıya sokmadan almak ve giren oyunculara daha fazla süre verip görmekti amacım oyun değişikliği yaparken. Bir tanesi zaten az oynuyordu, diğeri Mart'tan beri oynanmayan bir ligin oyuncusu Babel. Feghouli de her sezon başında yavaş yavaş ritmini arttıran bir oyuncu, bir sıkıntıya sebebiyet vermek istemedim.

"KENDİ EVİMİZDE GİBİYİZ"

Dışarıda müthiş bir sevgi, şimdi de geldik otelde, kendi evimizde gibiyiz. Saha herkesin kazanmak istediği bir yer olmalıdır. Karşımızda Neftçi'nin komandoları da iyidir, dikkat edeceğiz, herkes kazanmak isteyecek, bundan doğal bir şey olamaz. Neftçi'nin 2 maçını izledim. Bir tanesi son maçı, bir tanesi de elediği maç. Neftçi Karabağ ile Azerbaycan'ın en tehlikeli takımlarından. 3 sezondur bu seviyelerde oynayan bir ekip Neftçi. Son maçta 2-0 mağlup oldular ve enteresandır bu sene 3 maçtır hiç deplasman oynamadılar, bizim maç ile 4 olacak. Önemli oyuncuları var, Mahmudov gibi, Lawal gibi. Bazı oyuncuları da takip ettim, biliyorum. Hayırlısı neyse o olsun, bakalım ne olacak.

Bir kulübümüzle konuşup, belki birkaç maça buraya gelebiliriz, bir kampa gelebiliriz, bir vesile buradaki Galatasaraylıları mutlu etmek için gelmek isteriz. Söz vermiş olayım, onu da yapayım, inşallah yaparız, güzel birkaç gün geçiririz.

"AZERİ OYUNCULARI TAKİP EDİYORUZ"

"Bir Azeri oyuncunun Galatasaray kadrosunda yer alması için ne yapması lazım?" sorusuna cevap veren Terim, "Galatasaray'da oynama isteği, Galatasaray tercihi olması lazım. Biz biliyorsunuz ki çok takım tercihi olunca orada tercih sebebi olmak istemiyoruz, tek takım olmak istiyoruz. Keşke öyle bir şey olsa da başka taraflara bakmasak, seve seve olur. Bizim scout grubumuz burayı da takip ediyor" dedi.

" MUSLERA'NIN FUTBOLU BURADA BIRAKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Muslera'nın ayağının kırılması sonrasında bizim de kırıldığımız ve oradan dönemediğimiz görülüyor. Hiç oraya da dönmek istemiyorum aslında. Ne kırdı, kim kırdı, nasıl... Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası. Kaleciliği, profesyonelliği, hizmeti, insanlığı, Muslera bizim için önemli bir figür. Allah beterinden saklasın diyoruz ve bir an evvel dönmesi için gerek doktorlarımız, gerek kendisi çalışıyorlar. Tabii ki olmasını isteriz ama olmadığı zaman da diğer kalecilerimize güveniyoruz. Gerek Fatih, gerek Okan bizimle devam edecekler ve inşallah aratmayacaklardır. Muslera'nın ayrıca futbolu da burada bırakacağını düşünüyorum. Geldiği zaman da, zaten son senesi mukavelesinin, bu mevzu da gündeme gelir ve kulübümüz gerekli şeyi de yapar. Bu kadar hizmeti olmuş ve olmaya devam edecek bir oyuncuya sahip olduğumuz için kendimizi mutlu addediyoruz.

Geçen sene de gördük ki sahada herkesin sesinin duyulduğu, teşvik edenin olmadığı, korkunun çekincenin olmadığı, hakemin bile dünyanın en rahat insanı gibi hareket ettiği bir ortam gördük geçen sene."