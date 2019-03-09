Fatih Ürek'e büyük şok!

Giriş: 09.03.2019 - 10:38 | Güncelleme:  

2018 yılında iş insanı Hayri Yazıcı'nın firmasından Bodrum'da bulunan Grand Yazıcı Villaları’ndan süper lüks bir villa satın alan Fatih Ürek'e, önceki gün Hayri Yazıcı tarafından haciz gönderildi

  • 1Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    1|24

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Fatih Ürek, haciz şoku yaşadı. 2018 yılında iş insanı Hayri Yazıcı'nın firmasından Bodrum'da bulunan Grand Yazıcı Villaları’ndan süper lüks bir villa satın alan Fatih Ürek'e, önceki gün Hayri Yazıcı tarafından haciz gönderildi.

  • 2Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    2|24

    Fatih Ürek’in avukatı, daha önceden Fatih Ürek'e resmi bir protesto, uyarı, belge hiçbir ihtar ve ihbar yapılmadığını dile getirdi.

  • 3Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    3|24

    Hayri Yazıcı’nın avukatı Emrullah Gözcü ise yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • 4Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    4|24

    Müvekkil Yazıcı Turizm Tesisleri A.Ş, kurumsal bir firma olup Sn. Fatih ÜREK'in imzaladığı senetten dolayı icra takibi başlatmadan önce senette yazılı olan, kendisinin de devlete adresim diye beyan ettiği resmî mernis adresine banka ve noter kanalıyla ihtarname göndermiştir. Borcun ödenmemesi üzerine Fatih Ürek hakkında icra takibi başlatılmış ve işlemler yapılmıştır. Sn. Fatih Ürek, devletten yaşadığı gerçek adresi sakladığı için icra dairesi tarafından kendisine ulaşılamamış, bu yüzden mahkeme kararı alınarak işlemler yapılmıştır. Sn. Fatih Ürek tarafından yapılan maksatlı açıklamaların aksine, şirketimizin sahibi turizmciliğin duayeni Sn. Hayri Yazıcı'nın ülkemiz turizmini geliştirmek adına daha önemli işleri bulunmakta olup, bu hoş olmayan durumu internet sitelerindeki haberlerden duymuştur. Bu maksatlı gerçek dışı açıklamalar için gerekli suç duyuruları tarafımızca yapılacaktır.

  • 5Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    5|24
  • 6Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    6|24
  • 7Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    7|24
  • 8Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    8|24
  • 9Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    9|24
  • 10Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    10|24
  • 11Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    11|24
  • 12Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    12|24
  • 13Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    13|24
  • 14Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    14|24
  • 15Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    15|24
  • 16Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    16|24
  • 17Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    17|24
  • 18Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    18|24
  • 19Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    19|24
  • 20Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    20|24
  • 21Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    21|24
  • 22Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    22|24
  • 23Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    23|24
  • 24Fatih Ürek'e haciz şoku! - Magazin haberleri
    24|24

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0