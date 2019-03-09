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Müvekkil Yazıcı Turizm Tesisleri A.Ş, kurumsal bir firma olup Sn. Fatih ÜREK'in imzaladığı senetten dolayı icra takibi başlatmadan önce senette yazılı olan, kendisinin de devlete adresim diye beyan ettiği resmî mernis adresine banka ve noter kanalıyla ihtarname göndermiştir. Borcun ödenmemesi üzerine Fatih Ürek hakkında icra takibi başlatılmış ve işlemler yapılmıştır. Sn. Fatih Ürek, devletten yaşadığı gerçek adresi sakladığı için icra dairesi tarafından kendisine ulaşılamamış, bu yüzden mahkeme kararı alınarak işlemler yapılmıştır. Sn. Fatih Ürek tarafından yapılan maksatlı açıklamaların aksine, şirketimizin sahibi turizmciliğin duayeni Sn. Hayri Yazıcı'nın ülkemiz turizmini geliştirmek adına daha önemli işleri bulunmakta olup, bu hoş olmayan durumu internet sitelerindeki haberlerden duymuştur. Bu maksatlı gerçek dışı açıklamalar için gerekli suç duyuruları tarafımızca yapılacaktır.