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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Fatihname' İstanbul Lale Müzesi’nde

        'Fatihname' İstanbul Lale Müzesi’nde

        Fatih Sultan Mehmet Han'ın biyografisinin minyatür sanatı ile anlatıldığı 'Fatihname' Sergisi 28 Mayıs'da İstanbul Lale Müzesi'nde açılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 00:19 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:19
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        'Fatihname' İstanbul Lale Müzesi'nde
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        Türkiye ve dünya tarihi açısından önemli bir yere sahip olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ın biyografisinin minyatür sanatı ile anlatıldığı “Fatihname” Sergisi 28 Mayıs’da İstanbul Lale Müzesi’nde açılıyor.

        Algan Sanat Grubu tarafından hazırlanan sergide yer alan eserler, belgeler ve gerçek bilgilere dayanarak ülkemizin en değerli tarih uzmanlarının bilgi ve denetimleri ışığında hazırlandı; eserlerdeki tüm detay ve çizimler döneminin konjonktür ve teamüllerine uygun yapıldı ve tamamı içerik, anlatım ve görsel olarak birer akademik referans niteliği taşıyor. Sergi, 12 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

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        #İstanbul Lale Müzesi
        #Fetihname
        #sergi
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