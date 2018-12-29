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Fatma Özden Ay kimdir? AK Parti'nin Şişli Belediye Başkan adaylığı için kulislerde adı geçince gündeme gelen Fatma Özden Ay'ın hayatından detaylar yerel seçimlere kısa bir zaman kala merak ediliyor. İşte Fatma Özden Ay'ın hayatına dair detaylar haberimizde...
FATMA ÖZDEN AY KİMDİR?
1960 doğumlu. İlk, orta ve Lise eğitimini Tokat’ta tamamladı. A.Ü. İşletme Fakültesi İş İdaresi Bölümü lisans mezunu olduktan sonra MSÜ Fen-Edebiyat Fakültesinde “öğretmenlik-formasyon” eğitimi aldı.
MEB Şişli bölgesi okullarında 5 yıl görev yaptı. İTÜ TMD konservatuarında ve Halk Eğitim Merkezlerinde Diksiyon-Güzel Konuşma dersleri verdi.
2007 yılında Ak Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Şişli’de 2 kez KK vekil Başkanlığı, Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Şişli İl Koordinatörlük görevlerinde bulundu.
Ak Parti “ Siyaset Akademisi “ ne katılarak I. Dönem mezunu oldu. 2010 yılına kadar siyaset okulu Katılım Sertifikası aldı.
2009 yerel seçimlerinde 3. Sıra Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Hukuk ve Denetim Komisyon üyesi ve 3 yıl Grup Başkan Vekili olarak görev yaptı.
2013 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından hazırlanan Kadın Meclis Üyelerine yönelik siyaset okulundan sertifika aldı.
2014 yerel seçimlerinde Ak Parti 2. Sıra Belediye Meclis üyesi olarak yeniden seçildi.
Orta derecede İngilizce, temel düzeyde Arapça bilmekte olup, evli ve 2 genç annesidir.
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