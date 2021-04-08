"BİR BUÇUK SENEDİR AİLEMİ GÖREMİYORUM"

Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bir sene geçmesine rağmen bana hala tuhaf geliyor... Bir buçuk senedir ailemi göremiyorum. Sadece internet üzerinden görüntülü konuşabiliyorum. Korkum; aileme ve çevreme bulaştırmak. Bu korkuyla hep yaşıyorum. Ah Çinliler ne diyeyim size!