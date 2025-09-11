Fatma Turgut, 'Model'in yeniden birleşebileceğini ifade etti

2016'da dağılan Model Grubu’ndan ayrıldıktan sonra solo kariyerine devam eden şarkıcı Fatma Turgut, katıldığı bir programda çeşitli açıklamalarda bulundu.

Fatma Turgut’a, bir belgesel, yeni şarkı veya konser projeleri kapsamında Model’in yeniden bir araya gelip gelmeyeceği soruldu. Ünlü şarkıcı soruya; "Tabii ki, bence diğer arkadaşlarım da bunu düşünecektir" yanıtını vererek, grubun tekrar bir araya gelme ihtimaline dair düşüncelerini dile getirdi.

Fotoğraflar: HT Magazin