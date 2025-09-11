Habertürk
        Haberler Magazin Fatma Turgut, 'Model'in yeniden birleşebileceğini ifade etti - Magazin haberleri

        Fatma Turgut, 'Model'in yeniden birleşebileceğini ifade etti

        2016'da dağılan Model'in solisti Fatma Turgut, grubun yeniden bir araya gelme ihtimaline dair mesaj verdi

        Giriş: 11.09.2025 - 19:12 Güncelleme: 11.09.2025 - 19:13
        "Onlar da düşünecektir"
        2016'da dağılan Model Grubu’ndan ayrıldıktan sonra solo kariyerine devam eden şarkıcı Fatma Turgut, katıldığı bir programda çeşitli açıklamalarda bulundu.

        Fatma Turgut’a, bir belgesel, yeni şarkı veya konser projeleri kapsamında Model’in yeniden bir araya gelip gelmeyeceği soruldu. Ünlü şarkıcı soruya; "Tabii ki, bence diğer arkadaşlarım da bunu düşünecektir" yanıtını vererek, grubun tekrar bir araya gelme ihtimaline dair düşüncelerini dile getirdi.

        Fotoğraflar: HT Magazin

        #Fatma Turgut
