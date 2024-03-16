'Faust’ operası AKM'de

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 109. YILINDA MEHTER KONSERİ- İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

18 MART- 21:00- AKM TİYATRO SALONU

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter bölümü, Mehterbaşı Şükrü Alkan şefliğinde Çanakkale Zaferi’nin 109. yılında bu toprakları vatan yapmak için canını vermiş bütün şehitlerimizi anarken, aynı zamanda Ramazan ayını da kapsayan marşlar, kahramanlık türküleri ve ilahilerle 18 Mart saat 21.00’de AKM Tiyatro Salonunda izleyicilerle buluşacak.

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HAYROLA KARYOLA - METİN ZAKOĞLU

19 MART- 20.30- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

Usta yazar Ferhan Şensoy'un kaleme aldığı ve bir dönem büyük ilgi gören ‘Hayrola Karyola’ oyunu, 22 sene sonra yeniden sahnelenecek. Metin Zakoğlu'nun yönetip ve başrolü Şebnem Köstem ile paylaştığı oyun, AKM Çok Amaçlı Salonda 19 Mart saat 20.30'da seyirciyle buluşacak. Evli bir çift ile evlenmek üzere olan bir diğer çiftin komik maceralarını konu alan oyun, güncel ve ekonomik sorunları ele alıyor.

SULTAN NEVRUZ HAZRETİ ALİ SELAMLAMASI - ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI

19 MART SALI-21.00- AKM TİYATRO SALONU

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Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen, ‘Sultan Nevruz Hazreti Ali Selamlaması’ 19 Mart Salı saat 21.00'de AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşacak. Etkinlikte, geleneksel türküleri Çiğdem Elmas, Emirhan Kartal ve Sercan Direk seslendirecek.

1915 BİR HİLAL UĞRUNA - DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU

19 MART - 21.00 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından Türk milletinin kahramanlık destanı olan Çanakkale Savaşı'nı anlatan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile şehitlerimizi anmak için hazırlanan ‘Bir Hilal Uğruna 1915’ adlı eser, 19 Mart saat 21.00’de Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek. Yıldız Çankaya'nın sanat yönetmenliği yaptığı eserde sanatın farklı dalları teknolojiyle birleştirerek, seyirciye dramatik bir performans sunulacak.

SİHİRLİ LAMBA- AİLE VE ÇOCUK

19 MART- 13.00 VE 15.00- 20 MART- 13.00 VE 15.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

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Danimarkalı yazar Andersen’in ‘Parmak Kız’ adlı hikayesi ile ‘Alaeddin’in Sihirli Lambası’nı harmanlayarak uyarlanan ‘Sihirli Lamba’ isimli oyun, 19-20 Mart’ta AKM Çok Amaçlı Salonda minik izleyicisiyle buluşacak. Oyun, Hacivat’ın Karagöz’den sihirli olduğunu bilmediği bir lambayı temizlemesini istemesi ile başlayan serüveni konu alıyor.

GISELLE- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

20 MART- 20.30 TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

AKM Türk Telekom Opera Salonunda sezon başından itibaren büyük ilgiyle izlenen ‘Giselle’ balesi, 20 Mart tarihinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Konusu Alman şairi Heinrich Heine'nin ‘Almanya Üzerine’ adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alınan ‘Giselle’, Fransız besteci Adolphe Adam'ın (1803-1856) müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle balenin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Kırsal yaşam biçimi ile olağan dışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan, doğaüstü öğelerle dolu olan ‘Giselle’ balesi, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona ‘Loys’ adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle’e delicesine âşık olan Kont Albrecht’in trajik ve romantik hikayesini konu alıyor.

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ÇANAKKALE ZAFERİ KONSERİ- İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

21 MART- 20.30- ÇOK AMAÇLI SALON

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilecek, Ferruh Yarkın yönetiminde gerçekleşecek ‘Çanakkale Zaferi Konseri’ 21 Mart’ta AKM Çok Amaçlı Salonda dinleyicisiyle buluşacak.

FAUST- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

21 MART- 20.30- 23 MART- 16:00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından, Gounod’un başyapıtı ‘Faust’ 21-23 Mart tarihlerinde AKM Türk Telekom Opera Salonunda bir kez daha sahnelenecek. Alman yazar J. W. Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan, Fransız besteci Charles-François Gounod’un başyapıtı ‘Faust’ operasının librettosu, Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carré’ye ait.

BELLA FIGURA- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

22 MART- 20.30- 23 MART- 20.30- AKM TİYATRO SALONU

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İstanbul Devlet Tiyatrosu, Yasmina Reza'nın kaleme aldığı ‘Bella Figura’ adlı oyununu 22 ve 23 Mart saat 20.30'da AKM Tiyatro Salonunda sahneleyecek. Sevgilisi (Andrea) ile kaçamak yapmak için lüks bir restorana gelen adam (Boris), karısının en yakın arkadaşının (Françoises) kayınvalidesine (Yvonne) arabayla çarpar. Böylece Boris ve Andrea kendilerini Yvonne’un yaşgünü için biraraya gelen diğer aileyle geçirmek zorunda kaldıkları sıkıntılı bir gecenin içinde bulurlar. Rejisörlüğünü Hakan Çimenser’in yaptığı oyunun, oyuncu kadrosunda Ebru Şatıroğlu, Eray Cezayirlioğlu, Aral Seskir, Ebru Kaymakçı, Gönen Aykaç ve Evrim Feyza Geboloğlu yer alıyor.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ-ARIN KARAMÜRSEL’İ ANMA KONSERİ

22 MART- 20.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, geçtiğimiz yıl Mart ayında kaybettiğimiz, ülkemizin değerli piyanistlerinden Arın Karamürsel’e ithaf ettiği ‘Arın Karamürsel'i Anma Konseri’ için sahnede olacak. 22 Mart saat 20.30'da Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek konserde, L. v. Beethoven ve V. Kalinnikov gibi, besteciliğini sağlık sorunlarına rağmen, büyük mücadelelerle sürdürmüş üretken isimlerin eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendirilecek. Beethoven’ın Dördüncü ‘Piyano Konçertosu’nu değerli piyanist Özgür Aydın yorumlayacak.

ALARA HEKİMOĞLU-CAN ERKEKLİ- ROMANTİZM RÜZGARI- KAHVE KONSERLERİ

23 MART-11.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

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Atatürk Kültür Merkezi’nin cumartesi sabahları klasikleşen Kahve Konserleri’nin, 23 Mart’taki programında, Alara Hekimoğlu ve Can Erkekli'nin icra edeceği Schubert, Grieg ve Franck'ın eserlerinden oluşan bir program Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye Alanında dinleyicisiyle buluşacak.

RICHARD

24 MART- 15:00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği ‘Richard’ oyunu 24 Mart 2024 saat 15.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerle buluşacak. Bayülgen, Shakespeare’in Richard’ı hikâyeleştirmesini tartışmaya açıyor. Yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken hayali bir tiyatro kumpanyası Shakespeare’in III. Richard’ını tekrar oynuyor.

SUZNAK RAHMİ BEY ŞEHZADE SEYFEDDİN EFENDİ VE HASİB DEDE ANISINA- CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

24 MART- 11:30- AKM TİYATRO SALONU

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Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, mart konserini, üç büyük bestekârın anılarına ithaf ediyor. Konserin ilk bölümünü, Türk musikisi tarihinin kadim makamlarından Sûznâk oluşturuyor. Solist Aynur Ezgi Yüksel’in, neoklasik dönem eserleriyle sahne alacağı konserin saz eserleri bölümünde, doğumunun 150. yılında Sultan Abdülaziz’in en küçük oğlu Şehzade Seyfeddin Efendi’nin ve doğumunun 125. yılında Hasib Dede’nin eserleri seslendirilecek. Mehmet Güntekin’in yönetimindeki koro, konserin son bölümünde, 100. ölüm yıldönümü anısına, Türk musikisinin en büyük şarkı bestekârlarından Rahmi Bey’e ait eserleri icra edecek.

KÜHEYLAN

24 MART-20.00- AKM TİYATRO SALONU

‘Amadeus’un oyun yazarı Peter Shaffer’ın gerçek bir olaydan esinlenerek kurgulayıp kaleme aldığı, Broadway’de 1200 kez sahnelenen Tony ödüllü başyapıtı ‘Küheylan’, Barış Erdenk rejisi ile sahnelecek. Başrollerini Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer’in üstlendiği oyun, 24 Mart’ta AKM Tiyatro Salonunda seyirciyle buluşacak. ‘Küheylan’, tutkularının esiri olup gerçekleştirdiği korkunç bir olaydan ötürü hastaneye yatırılan 17 yaşındaki Alan Strang (Emir Özden) ile onu analiz eden ve iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart’ın (Kerem Alışık) hikayesini konu alıyor.

‘SÜS’ SERGİSİ- 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE İTHAFEN

8-31 MART 2024- AKM GALERİ

AKM Galeride 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek olan ‘Süs’ başlıklı sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlandı. Sergi, kadınların toplum içindeki rolüne, kimliklerini oluşturma süreçlerine ve ataerkil normlara meydan okuyan emekçi kadınların mücadelesine odaklanarak, kadın çehresindeki anlam boyutunu ele alıyor. Farklı sanat disiplinlerinden eserlerin yer aldığı sergi, kadın ve erkek arasındaki dengeye, kadının toplumdaki yerine ve kadın kavramının farklı açılardan ele alınmasına odaklanarak şaşırtıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.