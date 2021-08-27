Fazıl Say'ın 'gürültü' isyanı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ünlü piyanist Fazıl Say, Ege'deki tatil beldelerindeki eğlence mekanlarının desibel oranlarının yüksek olmasına isyan etti. Önceki gün Muğla'nın Datça ilçesinde konser verdiği sırada diğer eğlence mekanlarından gelen yüksek müzik sesleri nedeniyle zor anlar yaşayan Say, sitemde bulundu.

FAZIL SAY'IN 'GÜRÜLTÜ' İSYANI

Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Fazıl Say, "Gürültü yapan kazanır' ilkelliği..." başlıklı bir mesaj paylaştı. Say, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Datça; Saat 21.10, konserim başlamış, Chopin Noktürnler... Bir anda bir ses; bir gürültü patırtı, 200-300 metre ileride bir mekandan gelen canlı müzik sesi, Amfi Tiyatro inliyor, iki müzik bir arada, piyanoyu zor duyuyoruz. Chopin’in kemikleri sızladı... Halbuki saat 22.00'de izinliymiş o mekan... Neyse 3-4 dakikaya kesiyor. (Çünkü zabıta gelmiş.) Saat 22.00'de Ravel çalıyorum 'Üzgün kuşlar'. Sessizlik lazım o konsantre atmosfere... A ha; yine patlatıyor sesi mekan sonuna kadar. Bu sefer durmuyor. Öyle ya, ona '22.00’de başla' denmiş. (Neden 22.00? 21.00’de Amfi Tiyatro’da başlayan etkinliklerin hakkı 60 dakika mı? CHP belediyesi? Neden?) 22.00 denmiş... Başlatmış o da... Nice nice tiyatro, konser, duruyor, ara veriyor bu yüzden Datça’da. Benim konser ilk değil yani... Ben hayli tedirgin 10-15 dakika daha devam ettim… Bach… Durum bu. Çeşme… CHP belediyesi; Alaçatı; Mekanlar en çok desibel yapma yarışında. Saat 23.00-23.30-00.00 durması lazım? Yok, hayır devam... 00.45 anca... Otel odanızın tüm cam ve kapılarını kapayıp, kulağınıza tıkaç taksanız bile uyuyamazsınız bu gürültüde kardeşim. Bu bir kaos. 7, belki 8 mekanın gümbürtüsü her yerde tüm ilçede. Kaçıyorsun, odanın içinde... Dinlenemezsin. Onlar izin verirse, mekanlar susunca istediğin olur; dinlenmek, sessizlik, uyumak... Mekanlar izin vermezse hiçbir şeye hakkın yok.

7 ayrı mekan, kendi çaldıklarını sonuna kadar açarsa, 30 kilometreden duyuluyor her biri. Orada yaşanmaz kardeşim, orada durulamaz. Sohbet edilemez. Orada “düşünülmez”! Cehennem bu. Ses cehennemi! CHP belediye nerede? Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfredin bana! Saydırın! İstediğini de... Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence kardeşim. Sorun saat 12.00'de kesilmesi falan da değil, sorun desibel boyutu!

Bu Ege’de bu mekancıların kendi alanı dışına ses kaçırması bile hak olmamalı, sadece kendi alanı duymalı. Yalıtım mı yapar, sesi mi kısar... O onun sorunu. Yapmazsa en ağır cezayı basın belediye! Hakkı yok buna! Olmayacak ne sanat, ne huzur! Orada konser var, tiyatro var, sanatılar var... Şu dönemde bu derece yaralı başlamış şu kültür sanat hayatı! CHP belediyeleri, karar verin! Sanat faaliyetleri mi, arabesk mekancılar mı? Karar verin! Peşindeyiz!