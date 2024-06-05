Fazla ekmekler çöpe gitmesin! Ekmeğin küflenmesi nasıl önlenir?

NAYLON TORBA DIŞARI, KAĞIT TORBA İÇERİ!

Ekmeği nerede sakladığınız kadar neyin içinde sakladığınız da önemli! Naylon torbalar ısı arttığında terler, bu da ekmeğin nemle temas etmesine neden olur. Eğer ekmeğinizi kağıt torbayla saklarsanız nemlenmez ve elbette bu yüzden de küflenmez...