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Fazla kilo ve obezitenin kansere yol açtığından haberimiz yok!

Kanserle ilgili farkındalığımız yüksek sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Fazla kilo ve obezitenin kanser riskini artıran önemli bir faktör olduğunu bilenlerin oranı çok düşük. Bu riski 100 kişiden sadece 4’ünün bilmesi bunun göstergesi...

13.08.2018 - 14:40 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Uzmanlara göre kansere yol açan nedenler arasında birinci sırada, “yaş” faktörü geliyor. Tüm kanserlerin yüzde 65’iyle 60 yaşından sonra karşılaşılması bu gerçeğe işaret ediyor.

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, dikkate alınması gereken bir gerçek daha var. Kanserlere bağlı tüm yaşam kayıplarının yüzde 30’u tütün ürünlerinden kaynaklanıyor. Bunların ardından ise fazla kilo ve obezite geliyor. Bu da gösteriyor ki obezitenin kansere yol açma oranı hayli yüksek. Beslenme şekli ideal kiloda kalmaya engel oluyorsa bu bir kanser nedeni halini alıyor.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, "Obezitenin birçok sağlık sorununa neden olduğu bilinse de çoğu kişinin beslenmenin kanserle olan ilişkisini bilmediği bir anket çalışmasıyla netleşti" diyor. ABD’de yapılan bir anket, her 10 kişiden sadece 4’ünün obezitenin kanser nedenlerinden biri olduğunu bildiğini gösteriyor.

 

SALAM SOSİS SUCUKTAN UZAK DURUN!

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kanser riskini artıran gıdaların sayısının abartıldığı kadar çok olmadığını söylüyor ve “Bu varolanları dikkate almamamız anlamına gelmez” diyerek devam ediyor; “Salam, sucuk, sosis, pastırma gibi işlenmiş etlerin günde 50 gr’dan fazla tüketilmesi halinde kalın bağırsak kanseri riskinin yüzde 18 arttığını gösteren bilimsel çalışmalar var.”

İŞLENMİŞ ET MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yeni bilgiler, işlenmiş et tüketiminin menopoz sonrası ortaya çıkan meme kanseri riskini  artırdığını gösteriyor. Doğu Asya ve Japonya’da günlük beslenmenin bir parçası haline gelen tuzlanmış ve tütsülenmiş gıdaların mide kanseri riskini artırdığına da dikkat çekiliyor.

 

ÇÖZÜM LİFLİ GIDALAR VE AKDENİZ DİYETİ

Kanserden tek başına koruyan bir gıdadan bahsetmek mümkün olmasa da, bilimsel araştırmalar belli beslenme tarzlarının kanser riskini azaltıcı etkisini açıkça ortaya koyuyor. Buna en iyi iki örneğin lifli (posalı) gıdalar ve Akdeniz diyeti olduğu belirtiliyor. Posalı gıdalar kolon kanseri riskini azaltırken; balık, sebze, meyve, baklagiller ve zeytinyağı içeriği ile ön plana çıkan Akdeniz Diyetinin birçok kanserin hatta Alzheimer Hastalığı’nın riskini bile azalttığı belirtiliyor.

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