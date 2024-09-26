Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Union SG maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı için heyecan dorukta. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı ağırlayacak. Sarı lacivertliler, taraftarı önünde sahadan üç puanla ayrılarak Avrupa Ligi'ne galibiyet ile başlamak istiyor. Peki Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Union SG maçı şifresiz mi? İşte FB UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Union SG karşısında kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte Fenerbahçe Union SG maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler.
FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.
FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı, TRT 1 ve tabii üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.
UNİON SG İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ!
Fenerbahçe, Union SG ile üçüncü maçına çıkıyor.
2023-2024 Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise olmuştu.
Sarı Lacivertli takım deplasmanda oynanan ilk maçı 3-0 kazanmış, Kadıköy'de oynanan maçtan ise 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırmıştı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.
5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR
Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor.
Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
26 Eylül | Fenerbahçe-Union Saint-Gillois
3 Ekim | Twente-Fenerbahçe
24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United
7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe
28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe
11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao
23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon
30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe