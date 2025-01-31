F.Bahçe'nin rakibi Anderlecht'e yakın mercek!

RSC Anderlecht, Belçika'nın en köklü ve başarılı futbol kulüplerinden biridir. 1908 yılında Brüksel'in Anderlecht semtinde kurulan bu kulüp, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde elde ettiği başarılarla öne çıkmaktadır.

Kulübün renkleri mor ve beyaz olup taraftarları tarafından "Paars-wit" (Mor-beyaz) olarak adlandırılır. Maçlarını Lotto Park Stadyumu'nda oynayan RSC Anderlecht, 34 kez Belçika Pro League şampiyonluğu ile lig tarihinin en başarılı takımlarından biridir. Bunun yanı sıra 9 Belçika Kupası ve 13 Belçika Süper Kupası zaferi bulunmaktadır.

Uluslararası arenada da başarılı performanslar sergileyen Anderlecht, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı iki kez (1975-76, 1977-78) ve UEFA Kupası'nı bir kez (1982-83) kazanma başarısı göstermiştir. Ayrıca 1976 ve 1978 yıllarında UEFA Süper Kupası'nı da müzesine katmıştır.

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Günümüzde Anderlecht, genç yeteneklere yaptığı yatırımlar ve altyapısıyla dikkat çekmektedir. UEFA Avrupa Ligi'ni 10. sırada tamamlayan Anderlecht, Ferencvaros, Real Sociedad, Ludogorets ve Slavia Prag'ı mağlup etti. Rigas Skola ve Porto ile berabere kalan Anderlecht, V.Plzen ve Hoffenheim'a yenilerek 14 puana ulaşmıştır. 8 maçta 14 kez ağları havalandıran Belçika ekibi, kalesinde ise 12 gol gördü.