Biden'ın kişisel avukatı Bob Bauer, yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'na (DoJ) bağlı müfettişlerin 6 belge bulduğunu aktardı. Belgelerden bazılarının Biden'ın senatör olduğu zamanlara bazılarının ise ABD’nin eski Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yürüttüğü döneme ait olduğu öğrenildi.

Bu altı belgenin, daha önce Biden'ın Wilmington konutunda ve özel ofisinde bulunan belgelerden farklı olduğu ifade edildi.

"PİŞMANLIĞIM YOK"

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." demişti.

Biden, "bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu" söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.

Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, "Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." şeklinde konuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.