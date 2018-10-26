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FBI'dan ABD'lilere bombalı paket uyarısı

ABD’de hafta başında başlayan ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump karşıtlarını hedef alan bombalı saldırılar korkuya sebep oldu. FBI yetkilileri halkı tespit edilemeyen bombalar olabileceği konusunda uyardı

26.10.2018 - 03:50 | Güncelleme: İHA

Federal Araştırma Bürosu (FBI), ABD'de hafta başında milyarder George Soros’a gönderilen paket ile başlayıp; aralarında eski ABD Başkanı Barrack Obama, başkan yardımcısı Joe Biden, eski başkan adayı Hillary Clinton, aktör Robert De Niro gibi isimlerin de bulunduğu kişiler ve CNN’e gönderilen on bombalı paketin yakalandığını açıkladı.

İHA'nın haberine göre; FBI yetkilileri halkı tespit edilemeyen bombalar olabileceği konusunda uyardı.

FBI tarafından yapılan açıklamada; gelen paketlerin içerisinde “Potansiyel yıkıma sebep olabilecek alet” bulunduğu söylenerek düzeneğin paket açıldığında patlamak üzere ayarlanmadığı zamanlayıcı bulunduğu ancak hiç kurulmadığı kaydedildi. FBI paketler için “Ya çok acemice yapılmış yada asla patlaması hedeflenmemiş” ifadesini kullandı.

600 bin posta çalışanının olası paketlere karşı tetikte olduğunu açıklayan ABD Posta Servisi New York Araştırma Sevisi dedektifi Philip Bartley ise “Son sekiz saatte posta sistemi içerisinde yeni bir şey bulmadık” dedi.

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