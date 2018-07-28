FC Gifu - Oita Trinita sahaya çıkıyor

FC Gifu ve Oita Trinita, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:00. 32 puanlı FC Gifu 14. sırada bulunuyor, Oita Trinita 41 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi FC Gifu, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Oita Trinita, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; FC Gifu galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.90, Oita Trinita galibiyet oranı 1.95.

FC Gifu son hafta oynanan Yamagata maçında 4-1 yenildi.

Oita Trinita ise Roasso Kumamoto maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan FC Gifu, 17 gol attı ve 16 gol yedi.

Oita Trinita, dış sahada 6 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oita Trinita 16 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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