FC Red Star - Niort rakamlar

FC Red Star ve Niort, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. FC Red Star son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Niort, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 221 kodlu maçı oynayanlar; FC Red Star galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.80, Niort galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

FC Red Star önceki hafta Sochaux mücadelesinde 2-0 yenildi.

Niort ise Strasbourg karşılaşmasında 3-0 yenildi.

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